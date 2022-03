Ngành giải trí Hàn Quốc đình trệ vì hàng loạt nghệ sĩ mắc Covid-19

Trong nửa đầu tháng 3, hơn 70 nghệ sĩ Hàn Quốc xác nhận mắc Covid-19. Ngành giải trí chịu thiệt hại lớn từ làn sóng dịch hiện tại.

Ngày 14/3, SM Entertainment xác nhận 3 thành viên Joy, Yeri và Irene của nhóm nhạc nữ Red Velvet dương tính với Covid-19. Cùng ngày, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ ca sĩ Arin (Oh My Girl), Sullyoon (NMIXX), nam ca sĩ Yeo Won và Woo Seok (Pentagon), Arthur và Mu Jin (KINGDOM) trở thành F0.

Theo Herald Corp, số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng mạnh tại ngành giải trí Hàn Quốc, không có dấu hiệu suy giảm. Chỉ trong nửa đầu tháng 3, ngành giải trí Hàn Quốc ghi nhận hơn 70 ngôi sao có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Làn sóng Omicron tiếp tục bùng phát mạnh tại ngành giải trí Hàn Quốc. Ảnh: Naver.

Một số thần tượng được xác nhận mắc Covid-19 trong thời gian gần đây gồm Min Young (Brave Girls), Soo Bin (TXT), Sung Jae, Chang Sub, Peniel, Hyun Sik (BTOB), Mimi (Oh My Girl), Min Hyun (NU'EST), Rosé (BlackPink), Hyuna...

Hầu hết thành viên một số nhóm nhạc như BTOB, The Boyz, LOONA, Seventeen, Apink... đã nhiễm Covid-19. Ảnh hưởng từ Omicron khiến nhiều thần tượng phải tạm hoãn concert, album mới và dừng ghi hình cho show truyền hình.

Bên cạnh âm nhạc, lĩnh vực phim ảnh, sản xuất chương trình giải trí tại Hàn Quốc cũng chịu tác động lớn từ làn sóng dịch hiện tại.

Trong hai tuần đầu tháng 3, diễn viên Ha Do Kwon, Yoon Bak, Lee Se Hee, Wi Ha Joon, Kim Tae Ri, Son Hyun Joo xác nhận mắc Covid-19. Đặc biệt, vào ngày 4/3, Sports Chosun đưa tin nữ diễn viên Kim Ji Eun dương tính lần thứ hai.

Số ca nhiễm liên tiếp khiến lịch quay của các bộ phim Twenty Five, Twenty One, A Superior Day, Sh**ting Stars, Red Heart, Young Lady And Gentleman, K Project, The Good Detective buộc tạm hoãn.

Ngày 2/3, News1 đưa tin MC Boom và Park Na Rae trở thành F0. Trước đó, nam ca sĩ Key (SHINee) - thành viên chương trình Amazing Saturday - cùng Boom và Na Rae xác nhận mắc Covid-19. Về sau, đại diện chương trình Amazing Saturday tiết lộ một số ngôi sao khác tham gia ghi hình như Nucksal, Kim Dong Hyun và Hanhae cũng nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nhiều bộ phim Hàn Quốc buộc hoãn lịch quay vì diễn viên mắc Covid-19. Ảnh: Naver.

Sau đó, vào ngày 7/3 và 9/3, hai ngôi sao truyền hình nổi tiếng khác là Kwang Hee và Shin Dong Yup thông báo mắc Covid-19. Cả hai tham gia thực hiện nhiều show tạp kỹ đình đám như Immortal Songs, My Little Old Boy, Amazing Saturday, SNL Korea 2... Điều này làm dấy lên lo ngại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát nghiêm trọng tại đài truyền hình, công ty giải trí, trường quay...

Ngày 13/3, Yonhap News đưa tin số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc tăng 1,4 lần so với tuần trước đó. Nhiều chuyên gia dự đoán tình trạng mỗi ngày có 300.000 ca nhiễm mới sẽ tiếp tục kéo dài tại Hàn Quốc. Do vậy, ngành giải trí nước này dự kiến còn đối mặt thiệt hại nặng nề trong tương lai.