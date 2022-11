Ngành đường sắt giảm giá vé tàu cận Tết, hãng bay tăng giá vé gấp 3

Đợt cao điểm Tết Quý Mão 2023, các đơn vị vận tải có nhiều phương án như tăng chuyến, giảm giá vé để hỗ trợ nhu cầu đi lại của người dân.

Đoàn Minh Tú (23 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) lên kế hoạch mua vé tàu Tết về Quy Nhơn từ giữa tháng 10. Khi biết ngành đường sắt mở bán vé Tết, anh tranh thủ mua sớm, nhưng chỉ sau một ngày mở bán, các website đều thông báo hết vé.

"Tôi không quá lo lắng vì nghĩ kiểu gì cũng có cách về quê. Nếu bí quá, tôi mua vé máy bay, hơi đắt nhưng năm nào cũng còn", anh tâm sự.

Gần một tháng qua, nhiều người dân lên kế hoạch mua vé Tết sớm. Ngành đường sắt bán vé Tết từ giữa tháng 10, trong khi các hãng máy bay công bố kế hoạch bán vé từ tháng 8.

Theo ghi nhận của Zing, một số đơn vị vận tải tăng thêm chuyến để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Quý Mão 2023. Giá vé Tết cao hơn năm ngoái, cả máy bay lẫn tàu hỏa.

Thêm vé tàu về miền Trung

Đại diện Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết giá vé Tết tăng 4% so với năm ngoái do giá nhiên liệu tăng khoảng 27% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 9/11, lượng vé bán thành công hơn 73.000. Trong đó, vé bán giai đoạn trước Tết từ phía nam ra bắc là 43.000 (tập trung các ngày 23-28 tháng Chạp), giai đoạn sau Tết từ phía bắc vào nam là 30.000 vé (tập trung các ngày 5-8 tháng Giêng).

Để đáp ứng nhu cầu của người dân, dịp cao điểm từ 14 đến 19/1 (ngày 23-28 tháng Chạp), Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội bổ sung khoảng 1.700 vé đến các ga Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế... Các ngày ngoài giai đoạn trên, số lượng vé đi khu vực miền Trung còn đủ đáp ứng nhu cầu hành khách.

Hành khách mua vé tại ga Sài Gòn. Ảnh: Y Kiện.

Trong khi đó, ông Thái Văn Truyền, Tổng giám đốc Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết đơn vị được bổ sung hơn 3.000 vé tàu Tết cho chuyến ra miền Trung. Vé được bán thêm trên các chặng về ga Tuy Hòa (Phú Yên), Diêu Trì (Bình Định), Quảng Ngãi, Đà Nẵng... từ ngày 9 đến 20/1 (18-29 tháng Chạp).

Sau hai tuần mở bán, số vé tàu Tết còn khoảng 76.000. Trong đó, giai đoạn trước Tết, chiều TP.HCM đi Hà Nội còn khoảng 22.000 chỗ, giai đoạn sau Tết, chiều Hà Nội đi TP.HCM còn khoảng 54.000 chỗ.

Ngành đường sắt đang có nhiều chương trình khuyến mãi như giảm giá cho người hưởng chính sách xã hội, công đoàn; giảm 3% giá vé cho đoàn tàu đi tại ga Sài Gòn vào ngày 20/1 (29 tháng Chạp); giảm 5% giá vé lượt về cho khách mua vé khứ hồi, đặc biệt sinh viên được giảm 20%.

Trong cao điểm mùa Tết, ngành đường sắt khuyến cáo khách hàng không mua vé qua trung gian hay chợ đen, mạo danh nhân viên đường sắt. Khi mua vé và đi tàu, hành khách cần mang theo giấy tờ tùy thân có thông tin trùng khớp với thẻ lên tàu.

Giá vé máy bay tăng mạnh

Theo ghi nhận của Zing, giá vé máy bay Tết tăng mạnh so với năm ngoái. Không chỉ đường bay vàng TP.HCM - Hà Nội, giá các chặng từ phía nam cũng tăng với nhiều chặng lên tới gần 10 triệu đồng cho vé khứ hồi. Đặc biệt, giá vé máy bay khứ hồi từ ngày 20/1 đến 26/1 (29 đến mùng 5 Tết) đang ở mức rất cao.

Cụ thể, chặng TP.HCM - Hà Nội nếu bay với Vietjet Air, khách hàng phải trả 5,2-5,6 triệu đồng/chuyến khứ hồi. Nếu bay với Bamboo Airways và Vietnam Airlines, con số phải trả là 6-8,4 triệu đồng, mức giá này cao gấp 3-5 lần ngày thường.

Các chuyến bay khứ hồi TP.HCM - Vinh cũng ghi nhận mức giá cao gấp 3-4 lần ngày thường. Cụ thể, nếu bay Vietjet Air, khách hàng phải trả 6,5-7 triệu đồng. Con số này nếu bay với Bamboo Airway và Vietnam Airlines là 7-10 triệu đồng.

Tuyến TP.HCM - Hải Phòng, vé khứ hồi của Vietjet Air có giá 6,8 triệu đồng, Bamboo Airway và Vietnam Airlines có giá 7-11 triệu đồng.

Giá vé máy bay Tết của hãng Vietnam Airlines chặng TP.HCM đi Vinh là 3,5-5,9 triệu đồng giai đoạn 13-19/1 (22 đến 28 tháng Chạp).

Giai đoạn 6/1-5/2 (15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng), Bamboo Airways dự kiến tăng 15-20% vận tải, cung ứng hơn 1 triệu chỗ trên toàn mạng bay, đồng thời tiếp tục tăng số lượng theo điều kiện cho phép. Hãng cũng lên kế hoạch tăng cường bay đêm nội địa trong giai đoạn cao điểm.

Vietjet Air mở bán vé Tết từ giữa tháng 8, đồng thời hãng cũng áp dụng chính sách "mua trước trả sau" cho dịp Tết. Trong khi đó, để giải quyết vấn đề "lệch đầu" vé Tết, Vietnam Airlines giới thiệu giá vé ưu tiên cho hành khách bay lệch đầu Tết khi mua vé thương gia từ 15/8 đến 31/1/2023 và mua vé phổ thông từ ngày 15/8 đến hết dịp Tết.