Ngành du lịch toàn cầu tổn thất 2.400 tỷ USD vì dịch Covid-19

Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) cho biết các quốc gia và vùng lãnh thổ phụ thuộc vào du lịch chịu ảnh hưởng nặng hơn dự kiến vì đại dịch Covid-19.

Theo CNN, nghiên cứu của UNCTAD cho thấy bất chấp dấu hiệu phục hồi tại một số quốc gia, ngành du lịch toàn cầu vẫn sẽ chịu thiệt hại 1.700- 2.400 tỷ USD chỉ trong riêng năm 2021. Trong đó, các nền kinh tế đang phát triển thiệt hại 1.400 tỷ USD .

Tính cả năm 2020 và 2021, nền kinh tế thế giới sẽ tổn thất đến 4.800 tỷ USD . Với các quốc gia đang phát triển, con số này là 2.900 tỷ USD . Nghiên cứu của UNCTAD đánh giá tác động của đại dịch lên cả các ngành công nghiệp liên quan đến du lịch như thực phẩm, bất động sản và vận tải.

Theo UNCTAD, các quốc gia đang phát triển là nạn nhân chính của đại dịch Covid-19, với lượt khách quốc tế trong năm 2020 giảm 60-80% so với năm 2019. Một số quốc gia đã mở cửa trở lại, nhưng cuộc khủng hoảng du lịch vẫn sẽ diễn biến nghiêm trọng trong năm nay.

Các chuyên gia dự đoán tình hình chỉ ổn định trở lại vào năm 2024.

Cuộc khủng hoảng du lịch toàn cầu tiếp tục diễn biến nghiêm trọng trong năm 2021. Ảnh: Straits Times.

Theo Our World in Data, chỉ 10% dân số thế giới đã được tiêm chủng vaccine phòng Covid 19. Tại những quốc gia và vùng lãnh thổ với tỷ lệ tiêm chủng cao, lệnh giãn cách xã hội vẫn được áp dụng do lo ngại về biến thể mới Delta. Trong khi đó, các khu vực nghèo hơn với tỷ lệ tiêm chủng thấp chịu hậu quả nặng nề nhất.

UNCTAD ước tính lượt du khách đến các quốc gia và vùng lãnh thổ với tỷ lệ tiêm chủng thấp sẽ giảm 75% trong năm 2021, gấp đôi so với mức 37% của những nước với hơn 50% dân số được tiêm vaccine.

Cuộc khủng hoảng ngành du lịch tác động trực tiếp tới cuộc sống của 100-120 triệu lao động, phần lớn là thanh niên và phụ nữ.

Thách thức lớn nhất đối với sự hồi phục của ngành du lịch là tỷ lệ tiêm vaccine thấp tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Giãn cách xã hội, kiểm soát lây lan kém hiệu quả và kinh tế kém phát triển cũng là những rào cản đối với ngành du lịch.