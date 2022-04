Ngành du lịch miền Trung sẵn sàng cho 30/4-1/5

Các doanh nghiệp du lịch lớn ở miền Trung xác định kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 là thời điểm vàng nên tung ra nhiều chương trình hấp dẫn để thu hút khách đến tham quan.

Trao đổi với Zing, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp ở miền Trung cho biết năm nay kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Hai năm qua, dịch bệnh diễn biến phức tạp nên người dân chủ yếu ở nhà, dẫn đến bức bách. "Do vậy, dịp nghỉ lễ năm nay sẽ có đông khách đến tham quan", ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng, nhận định.

Theo ông Dũng, nắm bắt cơ hội này, khoảng 1.000 doanh nghiệp du lịch đã hoạt động trở lại (đạt tỷ lệ hơn 60%). Những khu du lịch lớn như Núi Thần Tài, Bà Nà và các khách sạn ven biển đã và đang chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất để đón khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Du khách sẽ có nhiều trải nghiệm mới

Ông Dũng cho biết dịp lễ 30/4 và 1/5, ngành du lịch thành phố sẽ đưa vào hàng loạt sản phẩm mới để phục vụ du khách, trong đó có tour ngắm cảnh trên cao bằng trực thăng. Dự kiến trong tuần này, tour trực thăng “ngắm TP Đà Nẵng từ trên cao” sẽ mở để phục vụ du khách.

Theo đó, du khách có thể tận hưởng các góc nhìn về thành phố biển trong khoảng 12 phút, với giá vé 2,5-2,7 triệu đồng/khách. Hành khách sẽ được đón tiếp và khởi hành từ ga trực thăng Nước Mặn (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn). Mỗi chuyến bay phục vụ 3-4 du khách.

“Tour trực thăng ngắm cảnh này trước kia Đà Nẵng đã khiển khai rồi và bây giờ khôi phục trở lại để phục vụ du khách ngắm cảnh, dự kiến trong tuần này sẽ triển khai”, ông Dũng thông tin.

Các khu du lịch được trang hoàng lộng lãy để sẵn sàng phục vụ du khách dịp 30/4. Ảnh: L. Huyền.

Bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc truyền thông khu du lịch Núi Thần Tài, cho biết từ khi mở cửa hoạt động trở lại đến nay, đơn vị đã đón gần 50.000 lượt khách.

"Đây là tín hiệu rất khả quan về sự hồi phục của du lịch Đà Nẵng. Núi Thần Tài đã chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để đón khoảng 25.000-30.000 lượt khách trong 4 ngày nghỉ lễ sắp tới", bà Hương cho biết.

Ông Nguyễn Lâm An, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sun World, cũng cho biết khu du lịch Bà Nà đang triển khai nhiều sản phẩm du lịch mới để đưa vào phục vụ du khách.

"Chúng tôi mong muốn sẽ đóng góp thêm cho Đà Nẵng những sản phẩm tầm cỡ, ấn tượng để thúc đẩy, phục hồi du lịch”, ông An nói và bật mí một trải nghiệm mới mẻ mà du khách sẽ thích thú khi đến Sun World Ba Na Hills để được trải nghiệm thế giới siêu thực khi bước vào Cổng Thời gian. Đây là công trình được khai trương tại Bà Nà Hills đúng dịp 30/4 này.

Còn tại Công viên Châu Á, du khách sẽ được thưởng thức các tiết mục trình diễn Lân sư rồng - Rồng thăng thiên hấp dẫn hoặc hoà mình trong không khí âm nhạc đầy cảm hứng đến từ nhóm nhạc Acoustic.

Xử lý nghiêm hành vi 'chặt chém' du khách

Ông Trần Phước Sơn, Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng, nhận định sắp tới lượng khách đến địa phương sẽ tặng mạnh nên đã giao công an thành phố bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, cứu nạn cứu hộ trong quá trình phục vụ khách du lịch.

Sở Du lịch, Sở Công thương và UBND quận, huyện được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của khách du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ.

"Các đơn vị cần đặc biệt chú ý các hành vi chèo kéo, đu bám, lừa đảo khách du lịch tại sân bay, ga tàu, bến xe, bến tàu và các khu vực tập trung đông người, xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách của TP Đà Nẵng", ông Sơn cho biết.

Du khách đến Đà Nẵng sẽ được thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn. Ảnh: L. Huyền.

Đối với Sở Du lịch, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu quán triệt các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện sẵn sàng hoạt động tốt và an toàn; thực hiện nghiêm quy định về đăng ký giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; chuẩn bị nhân lực phục vụ đủ số lượng, bảo đảm chất lượng để đạt hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp và góp phần giữ gìn hình ảnh thương hiệu du lịch TP Đà Nẵng.

Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng cũng cho biết thêm lãnh đạo thành phố quán triệt các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tuyệt đối không đưa vào sử dụng, khai thác các trang thiết bị, dịch vụ, phương tiện đã xuống cấp không bảo đảm an toàn.

"Nghiêm cấm tổ chức cho khách sử dụng các dịch vụ thể thao giải trí dưới nước trong thời tiết xấu, sử dụng phương tiện/thiết bị chưa kiểm định an toàn hoặc hư hỏng", Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.