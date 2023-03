Ngành điện miền Nam hưởng ứng Giờ Trái Đất hiệu quả

Từ đầu tháng 3 đến nay, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2023 với chủ đề “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”.

Thực hiện kế hoạch của tổng công ty, các đơn vị thành viên, trực thuộc EVNSPC tại 21 tỉnh, thành phía nam triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Tại thành phố Cần Thơ, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước, ngành điện phối hợp các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội tuyên truyền lưu động sự kiện Giờ Trái Đất năm 2023. Tại khu vực TP.HCM, Đoàn viên thanh niên đơn vị trực thuộc EVNSPC xuống đường đạp xe qua các tuyến phố chính, vận động người dân tích cực hưởng ứng “Giờ Trái Đất năm 2023”. Các sự kiện thu hút hàng nghìn người tham gia.

Đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất 2023 tại Bạc Liêu

Còn tại tỉnh Bình Thuận, ngành điện phối hợp Đoàn thanh niên đưa vào vận hành công trình thắp sáng đường quê tại thôn Nà Bồi (thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc). Công trình có chiều dài 1,5 km với 29 cột đèn, tổng trị giá 70 triệu đồng, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân khi đi lại, đồng thời góp phần vào tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tương tự, tại Bến Tre, ngành điện đưa vào vận hành hai công trình tại xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc (chiều dài 1,1 km, kinh phí thực hiện 35 triệu đồng) và ấp An Thuận, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri (chiều dài 1,1 km, chi phí thực hiện 60 triệu đồng). Tại Cà Mau, điện lực địa phương bàn giao công trình tại ấp Lung Ứng, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi (chiều dài 1,76 km, tổng chi phí xây dựng 110 triệu đồng). Công ty Điện lực Bạc Liêu bàn giao công trình tại ấp Cái Keo, xã An Phúc, huyện Đông Hải (chiều dài 650 m, tổng trị giá 20 triệu đồng).

Bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” tại Cà Mau.

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền an toàn, sử dụng điện hiệu quả, Điện lực Bình Thủy (Công ty Điện lực TP Cần Thơ) phối hợp một số doanh nghiệp, trường học trên địa bàn (35 công ty, ngân hàng, 32 trường học) ký tên tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất. Đồng thời, các đơn vị triển khai tuyên truyền tiết kiệm điện đến công nhân trong KCN Trà Nóc với thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”, “Tắt một bóng đèn thắp sáng một tương lai”, “Tham gia một giờ tắt đèn vì Trái Đất”; “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vì Trái Đất của chúng ta”.

Cán bộ, công nhân Điện lực Đơn Dương (Công ty Điện lực Lâm Đồng) đến tận nhà tư vấn, hướng dẫn hộ gia đình sử dụng năng lượng mặt trời (NLMT) tự cấp nguồn điện cho sinh hoạt và sản xuất. Công ty Điện lực Bến Tre tổ chức hội thảo tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả và an toàn trong sản xuất nông nghiệp năm 2023 tại xã Hữu Định (huyện Châu Thành), quy tụ hơn 100 người dân trên địa bàn.

Đạp xe cổ động hưởng ứng Giờ Trái Đất 2023 tại Cần Thơ.

Hướng tới tuyên truyền, chăm lo cho đối tượng học sinh, tại trường Tiểu học A Hòa Bình Thạnh (xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), ngành điện trao 4 bộ máy vi tính, 1.000 quyển tập, 25 thẻ BHYT học sinh, 5 xe đạp và 40 phần quà cho hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngành điện còn tổ chức gian hàng trò chơi cho học sinh và ra quân trồng cây dọc tuyến đường DH 11, tổng chi phí gần 40 triệu đồng.

Tại Long An, Công ty Điện lực Long An tổ chức cuộc thi kiến thức về Giờ Trái Đất và tiết kiệm điện theo hình thức trắc nghiệm tại 7 trường học, có trên 2.200 em học sinh tham gia.

Liên hoan “Tìm hiểu về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” tại Bình Dương.

Hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất, Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức cuộc thi, sân chơi “Tìm hiểu về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”; “Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ môi trường trong trường học”... nhằm lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Các hoạt động như vẽ tranh và thuyết trình tuyên truyền về môi trường, trình chiếu video clip tuyên truyền về tiết kiệm điện, ra mắt 6 đội hình tham gia tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái Đất với 200 tuyên truyền viên, thi flashmob tuyên truyền bảo vệ môi trường… diễn ra sôi động.

Sự chung tay của xã hội, đồng hành của khách hàng sử dụng điện góp phần giúp sự kiện Giờ Trái Đất năm 2023 đạt kết quả tốt đẹp.

Tổ chức hội thảo sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.