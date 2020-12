Ngành công nghiệp mỹ phẩm tỷ USD của Hàn Quốc lao dốc

Đại dịch lan rộng khiến nhu cầu sử dụng các sản phẩm làm đẹp giảm mạnh, khiến ngành công nghiệp mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc rơi vào vực tối ảm đạm.

Ba năm trước, tỷ phú Suh Kyung-bae, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Amorepacific Corporation, là người giàu thứ hai ở Hàn Quốc. Ngày nay, vị tỷ phú chỉ lọt vào top 10, một cú đảo lộn bất ngờ trong sự bùng nổ ngành mỹ phẩm vốn nổi tiếng tạo ra hàng loạt tỷ phú Hàn Quốc trong nhiều năm qua.

Theo Bloomberg, khối tài sản của ông Sub giảm hơn một nửa, từ 8 tỷ USD xuống chỉ còn 3,6 tỷ USD chỉ trong 3 năm. Tài sản của ông giảm mạnh phần lớn do lượng cổ phần mà ông nắm giữ trong tập đoàn mỹ phẩm gia đình, Amorepacific Group, giảm hơn 40% so với mức đỉnh hồi giữa tháng 1.

Amorepacific là công ty mẹ của nhiều thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc nổi tiếng như Innisfree, Laniege và Sulwhasoo. Công ty đã đối mặt với hàng loạt khó khăn ngay trước khi Covid-19 bùng phát. Ngày nay, khi đại dịch làm thay đổi lối sống của hàng triệu người, mỹ phẩm không còn là sản phẩm thiết yếu và được ưu tiên trong thói quen hàng ngày của phụ nữ Hàn Quốc.

Điều này kìm hãm tốc độ phát triển phi mã của ngành công nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc trong những năm gần đây. Theo báo cáo của KPMG, từ năm 2010 đến năm 2014, các công ty quốc tế đã chi ít nhất 215 triệu USD nhằm mua lại các công ty mỹ phẩm tại Hàn Quốc. 5 năm tiếp theo đó, Hàn Quốc trở thành quốc gia xuất khẩu sản phẩm làm đẹp lớn thứ tư thế giới. Khối lượng giao dịch tăng lên 5 tỷ USD , chưa bao gồm các giao dịch không được tiết lộ.

Nhiều cửa hàng mỹ phẩm phải đóng cửa vì vắng khách trong đại dịch. Ảnh: Bloomberg.

Tháng 11/2019, hãng mỹ phẩm Estee Lauder thành lập công ty Have & Be, được biết đến rộng rãi với dòng sản phẩm Dr.Jart+. Đây là thương vụ mua lại một thương hiệu làm đẹp châu Á đầu tiên. Thương vụ trị giá 1,1 tỷ USD cũng biến nhà sáng lập ChinWook Lee thành tỷ phú.

Tiếp theo đó, Goldman Sachs Group mua lại cổ phần thiểu số của tập đoàn GP Club nổi tiếng với sản phẩm mặt nạ. Sau thương vụ này, nhà sáng lập Kim Jung-woong bước vào hàng ngũ một trong những người giàu nhất Hàn Quốc. Tương tự, các tập đoàn bán lẻ lớn như Unilever, L’Oreal SA và các công ty đa quốc gia khác cũng có cổ phần trong các công ty mỹ phẩm Hàn Quốc.

Tuy nhiên, đại dịch Covd-19 đã giáng cú đúp vào ngành công nghiệp mỹ phẩm của Hàn Quốc. Giãn cách xã hội và làm việc từ xa khiến nhu cầu sử dụng các sản phẩm trang điểm giảm mạnh. Nhiều cửa hàng mỹ phẩm trên khắp Hàn Quốc phải đóng cửa vì vắng khách. Theo công ty nghiên cứu thị trường Mintel, doanh số bán lẻ các sản phẩm làm đẹp ở Mỹ, thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc, giảm hơn 7% trong năm 2020.

Bên cạnh đó, lệnh đóng cửa biên giới cũng khiến Hàn Quốc mất lượng lớn khách du lịch Trung Quốc - đối tượng sẵn sàng chi tiêu mạnh - và các người mua cá nhân gom hàng miễn thuế số lượng lớn. Theo dữ liệu, khách hàng Trung Quốc đang rời bỏ sản phẩm Hàn Quốc. Họ tiếp cận các thương hiệu toàn cầu nhiều hơn và ngày càng quan tâm đến các sản phẩm nội địa.

Doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm của Amorepacific giảm 23%, xuống 3.700 tỷ won ( 3,4 tỷ USD ) so với cùng kỳ năm 2019. Lần đầu tiên trong lịch sử, tập đoàn ban hành kế hoạch thực hiện chế độ hưu trí tự nguyện đối với những nhân viên đã làm việc hơn 15 năm. Động thái này được cho là để giảm bớt chi phí vận hành cồng kềnh khi doanh thu lao dốc.

Tuy nhiên, đại dịch đã thúc đẩy đáng kể doanh thu trực tuyến của ngành. Doanh thu của Amorepacific trong phân khúc này ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt. Gã khổng lồ mỹ phẩm L’Oreal đã tung ra 300 dịch vụ trực tuyến trong năm nay, bao gồm cả hướng dẫn làm đẹp trực tiếp để thúc đẩy mảng kinh doanh trực tuyến. Doanh số bán hàng của L'Oreal giảm khoảng 12% trong nửa đầu năm 2020.

Cô Hye-mi Kim, nhà phân tích tại Cape Investment & Securities (Seoul), cho biết: “Chi tiêu cho mỹ phẩm đã giảm từ trước Covid-19, nhưng đại dịch làm các sản phẩm làm đẹp thậm chí ít cần thiết hơn. Chỉ những mặt hàng cần phải có như sản phẩm chăm sóc da và điều trị các vấn đề về da còn ổn".