Ngán ngẩm chỗ ở của CĐV tại World Cup 2022

Làng CĐV Rawdat Al Jahhaniya vẫn còn ngổn ngang như công trường xây dựng dù World Cup đã cận kề.

Đất đá xây dựng chất xung quanh khu container. Ảnh: The Guardian.

Làng CĐV này được khá nhiều CĐV Anh và xứ Wales lựa chọn. Khu vực này thuận tiện để xem các trận đấu ở sân vận động Ahmad bin Ali. Để thuê phòng ở đây, các CĐV phải trả khoảng 200 USD .

Tuy nhiên, họ thực sự thất vọng với công tác chuẩn bị của nước chủ nhà. Khắp làng CĐV là những chiếc xe xây dựng, rác, dây cáp và ống dẫn. Chúng rải rác xung quanh các container được sử dụng làm nơi ở cho fan.

Theo The Guardian, ngôi làng được giới thiệu với cơ sở vật chất đầy đủ, gồm hàng trăm container, sân tennis, rạp phim, trung tâm thể dục. Tuy nhiên, thực tế, các tiện ích như sân tennis, rạp phim vẫn chưa xuất hiện.

"Như địa ngục vậy. Điều hòa trong cabin gần như không hoạt động. Lúc hoạt động, nó kêu to như máy bay chiến đấu cất cánh. Kể cả bạn có bật điều hòa mọi lúc, nhiệt độ vẫn vào khoảng 27 độ C. Chúng tôi không thể mở nó ban đêm vì quá ồn", một vị khách nói với The Times.

Một người khác miêu tả khu làng CĐV thực sự là cơn ác mộng. Anh ta chưa bao giờ ở nơi nào khó chịu đến thế.

Du khách đi bộ giữa khu vực ở còn ngổn ngang vật liệu xây dựng. Ảnh: News Au.

"Một, hai đêm có thể ổn nhưng lâu dài không được", người này nói thêm.

World Cup 2022 là giải đấu gây nhiều tranh cãi từ lúc Qatar được chọn làm chủ nhà. Tuy nhiên, gần ngày khai mạc, nhiều vấn đề lại xuất hiện thêm. Các báo cáo cho thấy sân vận động xuất hiện vết nứt. Đồ uống có cồn bị cấm bán trong sân vận động...

Một trong những vấn đề gây bức xúc nhất là chỗ ở của người hâm mộ. Họ khổ sở kiếm phòng với mức giá trên trời. Với số tiền hợp lý như tại làng CĐV, các fan cũng phải chịu cảnh khổ sở vì điều kiện thiếu thốn.