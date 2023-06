Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ tăng lãi suất lên 15%

Quyết định tăng lãi suất ngân hàng đánh dấu sự thay đổi trong chính sách kinh tế của Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan, theo Guardian.

Lãi suất của Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã được đóng băng kể từ tháng 3/2021 bất chấp sự mất giá mạnh của đồng lira.

Ủy ban chính sách tiền tệ của ngân hàng này cho biết họ tăng lãi suất “để bắt đầu quá trình thắt chặt tiền tệ, nhằm giảm lạm phát càng sớm càng tốt”.

Lạm phát đã tăng đến mức “không thể chịu đựng được” đối với một bộ phận lớn dân Thổ Nhĩ Kỳ, gây ra cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt trên diện rộng.

Lạm phát ở Thổ Nhĩ Kỳ được công bố ở mức 39,59%, tuy nhiên ước tính từ một nhóm nghiên cứu lạm phát độc lập cho rằng lạm phát đang ở mức 110%.

Ông Selva Demiralp, giáo sư kinh tế tại Đại học Koç ở Istanbul, cho biết: “Quyết định tăng lãi suất không đủ để bù đắp cho sự suy yếu của đồng lira, và do đó, rủi ro về áp lực lạm phát có nhiều khả năng thành hiện thực”.

Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ giảm một nửa giá trị vào năm 2021 và tiếp tục giảm đều đặn kể từ đó. Việc ông Erdoğan tái đắc cử tổng thống đã khiến đồng lira giảm xuống mức thấp kỷ lục trong lịch sử, với hơn 20 lira cho một USD.

Trang Bloomberg ước tính chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã chi 177 tỷ USD để hỗ trợ đồng lira kể từ khi đồng tiền sụt giá trầm trọng vào tháng 12/2021.

