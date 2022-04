Ngân hàng Thế giới: Kinh tế Ukraine sẽ giảm 45% vì giao tranh

Do tác động của chiến sự, nền kinh tế của Ukraine sẽ sụt giảm 45,1% trong năm nay, theo dự báo mới công bố của Ngân hàng Thế giới. GDP của Nga cũng sẽ giảm 11,2%.

“Kết quả phân tích rất đáng suy nghĩ. Dự báo của chúng tôi cho thấy cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine đã làm đảo ngược quá trình phục hồi của khu vực hậu đại dịch”, Anna Bjerde, Phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực châu Âu và Trung Á, nói, theo AFP hôm 11/4.

“Đây là cú sốc lớn thứ hai giáng vào nền kinh tế khu vực trong 2 năm qua. Đây cũng là thời điểm rất nguy hiểm cho khu vực vì nhiều nền kinh tế vẫn đang chật vật phục hồi khỏi đại dịch”, bà Bjerde nói với phóng viên.

Lính cứu hỏa và các nhân viên cứu hộ dọn dẹp đống đổ nát của một tòa chung cư tại Borodyanka, Ukraine hôm 9/4. Ảnh: New York Times.

Ngoài Nga và Ukraine, WB ước tính các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển ở khu vực châu Âu và Trung Á sẽ suy giảm 4,1% trong năm nay. Đây là cú đảo chiều rõ rệt so với mức tăng trưởng dự kiến 3% trước giao tranh, và còn tồi tệ gấp đôi so với đợt suy thoái do đại dịch trong năm 2020.

Ukraine đối diện viễn cảnh u ám nhất, với nền kinh tế chịu “áp lực nghiêm trọng” do thu nhập chính phủ giảm mạnh, cơ sở kinh doanh đóng cửa hoặc hoạt động một phần, thương mại hàng hóa chịu gián đoạn lớn.

Xuất khẩu lúa mạch và hoạt động kinh tế khác “đã trở nên bất khả thi ở phần lớn đất nước do thiệt hại cơ sở hạ tầng nặng nề”, bà Bjerde nói.

Dự báo của WB giả định cuộc giao tranh có thể diễn ra thêm vài tháng nữa nhưng cũng cảnh báo rằng còn nhiều yếu tố chưa chắc chắn.

Báo cáo của WB cũng cho biết trong kịch bản xấu nhất, nền kinh tế của cả khu vực sẽ giảm gần 9%, tồi tệ hơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Theo kịch bản ấy, kinh tế Nga sẽ giảm 20%, Ukraine giảm 75%.

Kể cả khu vực này tránh được kịch bản trên, chỉ riêng Đông Âu cũng dự kiến bị giảm 30,7% GDP, thay vì mức tăng 1,4%.