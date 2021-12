Ngân hàng số VietinBank trên hành trình chinh phục khách hàng

Bắt nhịp xu hướng, VietinBank đầu tư phát triển ngân hàng số với ứng dụng iPay, mang đến người dùng trải nghiệm trọn vẹn cùng hệ sinh thái đa dạng.

Tính đến hết tháng 9/2021, lượng khách hàng sử dụng iPay tăng 50% so với cùng kỳ 2020 và 120% so với cùng kỳ 2019; lượng giao dịch trên iPay tăng hơn 100% so với cùng kỳ 2020 và hơn 350% so với cùng kỳ năm 2019; tỷ lệ chuyển dịch qua kênh số tăng 40% so với cùng kỳ 2020 và 250% so với 2019.

Những con số ấn tượng này là thành quả của VietinBank trong việc nỗ lực tập trung đầu tư phát triển ngân hàng số.

Trong thời đại công nghiệp 4.0, sự cạnh tranh không dừng lại ở giá cả hay tiện ích mà vươn tới tầm cao hơn. Đó là cạnh tranh về dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng. Nắm bắt xu hướng này, VietinBank phát triển iPay Mobile.

Đây không chỉ là ứng dụng ngân hàng số cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng đơn thuần, mà còn mở ra hệ sinh thái đa tính năng, đáp ứng nhiều nhu cầu thiết yếu của khách hàng.

Với VietinBank iPay Mobile, khách hàng không cần đến ngân hàng và mất thời gian chờ đợi để thanh toán hay mua sắm. Mọi nhu cầu như mở tài khoản thanh toán, thực hiện các giao dịch tài chính thông thường; mua sắm, thanh toán online; chi trả hóa đơn; đặt mua vé tàu, xe, máy bay; đặt phòng khách sạn; mua vé xem phim; mua data 3G/4G; đặt tiêm vaccine... được xử lý trên một ứng dụng duy nhất.

Tính đến nay, VietinBank là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam triển khai dịch vụ đặt Alias cho tài khoản. Theo đó, khách hàng có thể lựa chọn tên cho tài khoản ngân hàng theo sở thích như biệt danh, số điện thoại, tên cửa hàng, tên quỹ… và thực hiện giao dịch bằng tên đó thay cho số tài khoản.

Ngoài ra, VietinBank iPay Mobile còn áp dụng cơ sở hạ tầng bảo mật an toàn, hiện đại. Với phương thức xác thực giao dịch bằng giải pháp Soft OTP, SMS OTP và sinh trắc học, ngân hàng có thể xác minh chính xác khách hàng tham gia giao dịch. Chỉ duy nhất khuôn mặt của một người mới có thể xác thực giao dịch trừ tiền trong tài khoản của người đó. Điều này góp phần giúp khách hàng yên tâm và tin tưởng khi giao dịch trên Internet.

Vừa qua, VietinBank ra mắt phiên bản VietinBank iPay Web được thiết kế và triển khai trên nền tảng Amazon Web Service (AWS). AWS là nền tảng điện toán đám mây phổ biến, an toàn, bảo mật hàng đầu thế giới với tính ổn định và hiệu năng cao. Đây được xem là bước tiến lớn trong chiến lược chuyển đổi số của VietinBank, góp phần khẳng định vị thế ngân hàng số của thương hiệu trên thị trường.

Bên cạnh việc tiên phong triển khai sản phẩm ngân hàng số vận hành hoàn toàn trên nền tảng điện toán đám mây, VietinBank iPay Web còn có giao diện đồng nhất, đem lại trải nghiệm mượt mà trên mọi trình duyệt web, máy tính và thiết bị di động.

Không chỉ mang tới khách hàng những trải nghiệm thuận tiện cùng thao tác đơn giản khi giao dịch, phiên bản mới của VietinBank iPay Web còn thêm 41 tính năng, đồng thời cải tiến và nâng cấp 33 tính năng hiện có.

Các giao dịch tài chính, thanh toán và mua sắm đều dễ dàng thực hiện với VietinBank iPay Web. Một số tính năng nổi bật được phiên bản web mới đồng bộ với mobile có thể kể đến như thanh toán hóa đơn bằng thẻ tín dụng, kích hoạt/khóa thẻ, đăng ký các dịch vụ thẻ, đặt lịch, nhắc nợ thanh toán hóa đơn, chuyển khoản chứng khoán, chuyển tiền theo lịch (trong và ngoài hệ thống VietinBank), loyalty, đặt mua vé máy bay, mua sắm VnShop...

Ngoài ra, VietinBank iPay Web còn cung cấp giải pháp xác thực Soft OTP và FacePay hiện đại, bảo mật hàng đầu cho các giao dịch tài chính giá trị cao.

Phương thức định danh khách hàng trực tuyến eKYC hiện được các ngân hàng ứng dụng rộng rãi. VietinBank là ngân hàng quốc doanh đầu tiên triển khai tính năng này từ tháng 3/2021, ngay sau khi Thông tư 16/2020/TT-NHNN có hiệu lực.

Phương thức này giúp các ngân hàng mở rộng phạm vi giao dịch và phục vụ khách hàng mà không phải phát triển điểm giao dịch vật lý. Đồng thời, eKYC cũng giúp tối ưu hóa năng suất lao động của giao dịch viên khi chuyển dịch kênh trực tiếp truyền thống sang online hiện đại.

Chỉ cần sở hữu thiết bị thông minh (điện thoại, máy tính bảng...) có kết nối mạng, khách hàng có thể mở tài khoản ngân hàng tại bất cứ đâu, bất kỳ thời gian nào, nhanh chóng và thuận tiện.

Sau khi tải ứng dụng VietinBank iPay Mobile, chỉ cần chụp ảnh giấy tờ tùy thân, khuôn mặt và điền một số thông tin, khách hàng đã có thể sở hữu ngay tài khoản để giao dịch ngân hàng.

Song song triển khai eKYC, VietinBank cũng là ngân hàng đầu tiên áp dụng công nghệ FacePay trong xác thực giao dịch.

FacePay ứng dụng các công nghệ sinh trắc học (biometrics), AI, so sánh khuôn mặt (face retrieveal) để xác thực các giao dịch tài chính bằng chính khuôn mặt của khách hàng. Với các phương thức xác thực này, chỉ có khách hàng mới thực hiện được những giao dịch trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile.

Với việc triển khai eKYC, FacePay và gói tài khoản miễn phí, VietinBank tái khẳng định vị thế ngân hàng số toàn diện tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo hướng ngày càng tốt hơn, cung cấp mọi dịch vụ trên một ứng dụng (one-stop shopping).

Thúc đẩy đầu tư phát triển ngân hàng số, VietinBank gặt hái quả ngọt với nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Năm 2019, VietinBank lần thứ 3 liên tiếp đạt giải "Ngân hàng số tiêu biểu" do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tổ chức Dữ liệu quốc tế IDG trao tặng. Cũng trong năm này, ngân hàng nhận giải "Best Mobile Payments Service - Dịch vụ thanh toán di động tốt nhất Việt Nam" của tạp chí The Asian Banker.

Năm 2020, tạp chí này tiếp tục trao giải "Best Mobile Banking Technology Implementation - Ứng dụng công nghệ ngân hàng trên điện thoại tốt nhất" cho VietinBank. Đến năm nay, VietinBank iPay Mobile lần thứ 2 liên tiếp vào top 10 Sao Khuê và nhận giải "Dịch vụ ngân hàng di động tốt nhất - VietinBank iPay Mobile" do The Asian Banker trao tặng.

VietinBank là ngân hàng thương mại chủ lực tại Việt Nam. Đây cũng là ngân hàng tiên phong, tiêu biểu trong việc đầu tư, phát triển công nghệ hiện đại và ứng dụng vào sản phẩm, dịch vụ để mang giá trị tối ưu tới khách hàng.

VietinBank hướng đến cung cấp cho khách hàng nền tảng ứng dụng ngân hàng số thông minh, đa tiện ích và đáp ứng hầu hết nhu cầu thiết yếu. Đặc biệt, ngân hàng đặt mục tiêu đưa ứng dụng iPay trở thành kênh bán hàng chủ lực, đóng góp lớn về chuyển dịch kênh và hiệu quả kinh doanh cho ngân hàng.