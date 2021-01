Ngân hàng số MyVIB tăng trưởng mạnh trong năm 2020

MyVIB tăng trưởng ấn tượng gần 300% lượng đăng ký ngân hàng số trong năm 2020 là kết quả từ việc chú trọng trải nghiệm người dùng, đồng thời không ngừng sáng tạo.

Luôn được tiếp cận các phát kiến tăng cường trải nghiệm, kho tiện ích được bổ sung định kỳ và các chương trình ưu đãi được triển khai thường xuyên là nỗ lực của MyVIB trong việc mang đến người dùng giải pháp ngân hàng số toàn diện.

Chú trọng trải nghiệm người dùng

Từ những ngày đầu thành lập, ứng dụng ngân hàng số MyVIB luôn đặt trải nghiệm người dùng làm kim chỉ nam, không ngừng tiếp nhận phản hồi của khách hàng, nghiên cứu hành vi và tâm lý để phát triển các tính năng mới, tối đa hóa tính tiện lợi, tiết kiệm thời gian cho người dùng.

Từ việc giảm thiểu các bước thực hiện tính năng, đến phân vùng diện tích ngón tay mỗi điểm chạm của khách khi sử dụng trên smartphone, cách sử dụng màu sắc với độ tương phản cao tạo chiều sâu khi nhìn, tích hợp các công nghệ phát triển và bảo mật tiên tiến, đảm bảo sử dụng vừa dễ dàng vừa an toàn…, tất cả được đội ngũ phát triển ứng dụng nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhờ đó, MyVIB là ngân hàng số được The Asset vinh danh là “Ứng dụng ngân hàng có trải nghiệm khách hàng tốt nhất” 4 năm liên tiếp tại Việt Nam.

MyVIB giảm thiểu các bước thực hiện tính năng, phân vùng diện tích ngón tay mỗi điểm chạm khi sử dụng trên smartphone, tích hợp các công nghệ phát triển và bảo mật tiên tiến…

Bên cạnh nỗ lực hoàn thiện trải nghiệm người dùng, các chiến lược truyền thông của MyVIB cũng bám sát nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, từ đó đưa ra nội dung và cách tiếp cận phù hợp. Đơn cử chiến lược truyền thông vào tháng 11/2020, đội ngũ MyVIB mang đến phương thức tiếp cận mới dựa trên chủ đề rap, thu hút sự chú ý của người dùng trong độ tuổi 18-30.

Những sản phẩm âm nhạc sáng tạo, lồng ghép dịch vụ ngân hàng khéo léo như MV What the bank, với sự góp mặt của rapper Lăng LD, hay cuộc thi Your rap song giúp MyVIB trở thành một trong những nền tảng ngân hàng số đầu tiên “trò chuyện” với người dùng trẻ bằng rap.

Không ngừng sáng tạo

Năm 2015, VIB là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai Mobile Native App trên cả 3 hệ điều hành phổ biến nhất gồm iOS, Android và Windows Phone. Không chỉ vậy, MyVIB còn đưa ra giải pháp giúp khách hàng có thể giao dịch ngân hàng trên smartwatch.

Với sự kiện ra mắt tính năng Social Keyboard năm 2017, MyVIB trở thành một trong những ứng dụng ngân hàng đi đầu trong việc phát triển giải pháp thanh toán qua mạng xã hội. Cũng khoảng thời gian này, MyVIB tiếp tục cải tiến cho phép người dùng đăng nhập tài khoản trực tuyến bằng công nghệ sinh trắc học (nhận diện khuôn mặt và vân tay), rút ngắn thời gian truy cập ứng dụng, đồng thời tăng mức độ bảo mật. MyVIB cũng là ứng dụng tiên phong triển khai tích hợp giải pháp bảo mật Smart OTP trên nền ứng dụng, giảm thiểu thao tác mà vẫn đảm bảo yếu tố bảo mật.

Trong năm 2020, MyVIB là ứng dụng tiên phong triển khai giải pháp bảo hiểm sức khỏe điện tử trong bối cảnh dịch bệnh tăng cao, giúp người dùng có giải pháp an toàn để bảo vệ sức khỏe của gia đình và bản thân. Cuối năm 2020, MyVIB ra mắt giải pháp định danh điện tử (e-KYC) cho dịch vụ mở tài khoản thanh toán trực tuyến. Tiếp đó là sự ra đời của gói giải pháp ngân hàng số toàn diện với bộ 3 sản phẩm ứng dụng MyVIB, tài khoản thanh toán Digi và thẻ thanh toán toàn cầu iCard tích hợp trọn bộ.

Không chỉ sản phẩm, MyVIB còn sáng tạo trong việc tạo ra các nội dung truyền thông. Giữa nhiều thông điệp quảng cáo và các chương trình ưu đãi tập trung vào dịch vụ ngân hàng số miễn phí, MyVIB tạo nên khác biệt khi hướng đến những giá trị bền vững dài hạn.

Bằng việc sử dụng thông điệp “Hơn cả miễn phí” trong chiến dịch quảng bá cuối năm 2020, ứng dụng ngân hàng số này khẳng định những tính năng, lợi ích đạt tiêu chuẩn quốc tế của mình bên cạnh miễn phí giao dịch. Với MyVIB, ngoài dịch vụ ngân hàng số 0 đồng, khách hàng luôn được tiếp cận các phát kiến tăng cường trải nghiệm, kho tiện ích được bổ sung định kỳ và các chương trình ưu đãi được triển khai thường xuyên.

Chiến dịch “Hơn cả miễn phí” là minh chứng cho khả năng sáng tạo nội dung truyền thông.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, năm 2020, VIB có nhiều tín hiệu tích cực về tốc độ phát triển. Trong đó, lượng đăng ký ngân hàng số qua ứng dụng MyVIB tăng trưởng gần 300%, nâng tổng số khách hàng trên toàn hệ thống VIB vượt ngưỡng 3 triệu người. Bên cạnh đó, VIB cũng vào top ngân hàng có tỷ trọng giao dịch trực tuyến cao nhất, ở mức 91% so với tổng số lượng giao dịch.

Về mặt truyền thông, chiến dịch “Hơn cả miễn phí” giúp MyVIB tăng thị phần thảo luận (trong ngành hàng) trên các kênh mạng xã hội từ 2% vào tháng 11 lên 17% trong tháng 12. Chưa dừng lại, chỉ số cảm xúc của người dùng dành cho MyVIB cũng ghi nhận hơn 50% tích cực.

Những thành tựu kể trên là minh chứng rõ ràng cho tiềm lực của VIB, đồng thời là dấu hiệu tích cực của nền kinh tế không tiền mặt trong tương lai gần.