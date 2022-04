Ngân hàng số ‘đua’ lãi suất tiền gửi

Bí quyết để sinh lời tối ưu cho khoản tiền nhàn rỗi được nhiều người chọn gần đây là gửi tiền trên ứng dụng ngân hàng số.

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước về tiền gửi của dân cư trong 2 tháng đầu năm cho thấy sự tăng trưởng đáng kể về dòng tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng thương mại so với cuối năm ngoái. Diễn biến này phù hợp trong bối cảnh lãi suất huy động ở nhiều ngân hàng thương mại có xu hướng nhích lên.

Cụ thể, tháng 12/2021, tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng đạt hơn 5,3 triệu tỷ đồng . Trong tháng đầu năm nay, con số này tăng lên 5,403 triệu tỷ đồng và tiếp tục đạt 5,46 triệu tỷ đồng (tăng 59.625 tỷ đồng so với cuối năm ngoái).

Bảng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng số Cake by VPBank.

Trong bối cảnh đó, lãi suất gửi tiết kiệm tại nhiều ngân hàng tăng thêm 0,3-0,7%/năm trong những tháng đầu năm.

Đáng chú ý, trong bối cảnh các kênh đầu tư khác như giá vàng biến động mạnh; thị trường chứng khoán có những đợt điều chỉnh tăng giảm nhất định và đòi hỏi nhà đầu tư cần sự am hiểu về cổ phiếu và doanh nghiệp; bất động sản sốt đất … Lúc này, gửi tiết kiệm trở thành là kênh an toàn cho khoản tiền nhàn rỗi. Nhiều khách hàng chọn gửi tiết kiệm online để có mức lãi suất tối ưu, nhất là gửi tiết kiệm online qua ứng dụng ngân hàng số, trong đó có Cake by VPBank.

Gửi tiết kiệm online qua ngân hàng số dần trở thành xu hướng phổ biến trong dịch Covid-19 khi khách hàng có thể dễ dàng mở tài khoản qua định danh trực tuyến (eKYC); giao dịch gửi tiết kiệm, tất toán, đáo hạn chỉ trong vài lượt chạm. Chưa hết, gửi tiết kiệm online qua kênh ngân hàng số còn có mức lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy, giúp khách hàng tối đa mức sinh lời.

Đơn cử tại ngân hàng số Cake by VPBank, khách hàng có thể mở tài khoản qua eKYC để hưởng mức lãi suất gửi tiết kiệm cao. Cụ thể, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất đến 6,6%/năm, kỳ hạn 12 tháng có lãi suất đến 7,1%/năm. Trong tháng 4, ngân hàng số này còn có chương trình tặng thêm 0,2% cho các khoản tiền gửi từ 30 triệu cho kỳ hạn 6 tháng trở lên. Như vậy, lãi suất tiền gửi cao nhất tại Cake là 7,3%/năm.

Điểm cộng khác khi mở tài khoản và gửi tiết kiệm tại ngân hàng số như Cake là khách hàng được miễn các loại phí giao dịch, kể cả phí tin nhắn, chuyển tiền, dịch vụ…

Cake còn có sản phẩm Cake Super, tài khoản thanh toán chỉ có tại ngân hàng số Cake by VPBank. Với Cake Super, tiền trong tài khoản được sinh lời tự động với lãi suất lên tới 3.6%/năm. Mức lãi suất này cao gấp 18 lần so với để tiền trong tài khoản thanh toán của các ngân hàng (chỉ ở mức 0,2%/năm)

Khách hàng có thể linh hoạt sử dụng tiền trong tài khoản Cake Super để giao dịch và thanh toán, vẫn hưởng lãi suất 3.6%/năm trên số dư còn lại.

