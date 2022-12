Ngân hàng Nhà nước trở lại kênh mua ngoại tệ

Sau nhiều tháng để trống, NHNN đã trở lại kênh giao dịch mua ngoại tệ với tỷ giá tham khảo ở mức 23.450 đồng/USD, thấp hơn 0,8% so với giá các ngân hàng bán ra trên thị trường.

Sau hơn 3 tháng tạm dừng, Ngân hàng Nhà nước đã trở lại kênh giao dịch mua ngoại tệ giao ngay. Ảnh: Hoàng Hà.

Sau giai đoạn biến động mạnh kéo dài từ tháng 9 đến nay, thị trường ngoại hối đang dần ghi nhận những dấu hiệu ổn định với việc các chỉ số điều hành từ Ngân hàng Nhà nước giữ xu hướng giảm trong nhiều tuần gần đây.

Trong phiên hôm nay (15/12), NHNN tiếp tục điều chỉnh giảm tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD xuống mức 23.652 đồng/USD, thấp hơn 2 đồng so với phiên hôm qua. Đây đã là phiên giảm thứ 5 liên tiếp của chỉ số điều hành tỷ giá ngoại tệ này, xét trên biểu đồ hàng ngày, tỷ giá trung tâm cũng đang trong xu hướng giảm 5 tuần liên tiếp.

Với biên độ dao động +/-5% theo tỷ giá trung tâm, giá mua - bán tối thiểu các ngân hàng thương mại được giao dịch với đồng bạc xanh hôm nay là 22.469 đồng/USD và tối đa là 24.835 đồng/USD.

Không chỉ ghi nhận phiên giảm tỷ giá trung tâm thứ 5 liên tiếp, phiên giao dịch 15/12 hôm nay cũng đánh dấu sự trở lại của nhà điều hành trên kênh mua ngoại tệ tại Sở giao dịch.

Cụ thể, lần gần nhất NHNN niêm yết giá mua vào đồng bạc xanh tại Sở giao dịch đã diễn ra từ ngày 6/9 với mức 22.550 đồng/USD. Từ đó đến nay, trong khi giá bán USD tại Sở giao dịch NHNN biến động mạnh (tăng lên 24.870 đồng/USD rồi giảm về 24.830 đồng/USD), giá mua vào đồng ngoại tệ này vẫn bị NHNN bỏ trống.

Trong đó, nguyên nhân nhà điều hành ngừng niêm yết tỷ giá mua can thiệp giai đoạn này do thanh khoản thị trường ngoại tệ căng thẳng, NHNN liên tục phải bán USD ra để đáp ứng nhu cầu từ thị trường. Phải đến phiên 15/12, nhà điều hành mới trở lại kênh giao dịch mua ngoại tệ với mức giá 23.450 đồng/USD.

TỶ GIÁ QUY ĐỔI USD/VNĐ GIẢM MẠNH Nguồn: Vietcombank; Tổng hợp. Nhãn 1/9 5 8 12 15 19 22 26 29 3/10 6 10 13 17 20 24 27 31 3/11 7 10 14 17 21 24 28 1/12 5 9 12 15 Vietcombank mua đồng/USD 23320 23400 23390 23390 23460 23530 23565 23590 23670 23760 23735 23740 23920 24160 24390 24605 24597 24599 24591 24634 24720 24605 24610 24607 24654 24600 24360 23790 23420 23560 23350 Vietcombank bán

23600 23680 23670 23670 23740 23810 23845 23870 23950 24040 24015 24020 24200 24440 24670 24885 24877 24879 24871 24874 24870 24855 24860 24857 24854 24840 24640 24070 23700 23840 23630

Theo lãnh đạo một số ngân hàng thương mại, trong lần trở lại kênh giao dịch mua ngoại tệ này, nhà điều hành chủ yếu sử dụng phương thức mua giao ngay. Động thái này cho thấy thanh khoản USD trên thị trường đã bớt căng thẳng và NHNN có điều kiện để mua USD về, qua đó bơm tiền VNĐ trở lại thị trường.

Trên kênh giao dịch ngân hàng, giá bán USD tại các nhà băng hôm nay vẫn tiếp tục xu hướng kéo dài từ tuần trước, tuy nhiên, bước giá giảm đã hạ nhiệt.

Trong đó, Vietcombank hiện niêm yết tỷ giá quy đổi đồng bạc xanh ở mức 23.350 - 23.630 đồng/USD (mua - bán), giảm 20 đồng so với hôm qua. Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá giao dịch tại BIDV, hiện cố định ở 23.360 - 23.640 đồng/USD, thấp hơn 55 đồng so với cuối ngày 14/12.

VietinBank hiện chấp nhận mua vào đồng bạc xanh ở mức 23.365 đồng/USD và bán ra ở 23.645 đồng/USD, giảm 100 đồng so với hôm qua. Trong khi Agribank điều chỉnh ngược chiều, tăng giá bán USD thêm 20 đồng, hiện phổ biến ở 23.660 đồng/USD.

Với nhóm ngân hàng tư nhân, giá mua - bán USD hôm nay chủ yếu giảm 40-80 đồng so với hôm qua, đều đã về dưới 23.700 đồng.

Trong đó, HDBank niêm yết ở mức 23.380 - 23.620 đồng/USD, giảm 80 đồng; ACB niêm yết ở 23.390 - 23.630 đồng/USD, giảm 40 đồng; Eximbank đưa ra mức 23.370 - 23.610 đồng/USD, giảm 90 đồng; Sacombank niêm yết ở 23.380 - 23.600 đồng/USD, giảm 50 đồng và Techcombank giảm 60 đồng, hiện cố định ở 23.360 - 23.645 đồng/USD…

Trên thị trường chợ đen, sau khi giảm 150 đồng giá mua vào ngày hôm qua, đến nay, các đầu mối quy đổi ngoại tệ khu vực Hà Nội đã điều chỉnh giá mua tăng lại 60 đồng, hiện phổ biến ở 24.060 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán tiếp tục giảm nhẹ 20 đồng, xuống mức 24.130 đồng/USD.

Với biến động này, giá bán USD trên thị trường tự do vẫn đang cao hơn 500 đồng so với kênh giao dịch ngân hàng thương mại. Trong khi đó, NHNN đang rao mua ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại với mức giá thấp hơn 0,8% so với giá trên thị trường 1 (ngân hàng với khách hàng doanh nghiệp, cá nhân).