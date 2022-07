Ngân hàng mua EUR rẻ hơn USD

Trong khi giá bán đồng euro vẫn cao hơn USD trên kênh ngân hàng, giá mua vào tại hầu hết ngân hàng thương mại đã ghi nhận USD vượt qua euro.

Trong bối cảnh sức mạnh đồng USD liên tục tăng cao trên thị trường thế giới trong khi đồng euro ghi nhận diễn biến ngược lại, tỷ giá quy đổi cả hai đồng ngoại tệ này sang tiền Việt đang ghi nhận những biến động chưa từng có.

Cụ thể, trong phiên hôm nay, giá mua vào đồng USD tại hầu hết ngân hàng đã đồng loạt đắt hơn so với giá mua vào euro.

Vietcombank hôm nay niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 23.265 - 23.545 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 15 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá giao dịch đồng euro tại ngân hàng này hiện phổ biến ở mức 23.050,35 đồng/EUR (mua) và 24.097,76 đồng/EUR (bán). So với phiên liền trước, giá mua euro tại nhà băng này đã giảm 35,85 đồng trong khi giá bán giảm 37,51 đồng.

Giá niêm yết kể trên cũng đồng nghĩa với việc Vietcombank đang chấp nhận mua vào USD với giá cao hơn so với euro. Đáng chú ý, xu hướng này mới được ngân hàng niêm yết trong khoảng 3 phiên gần nhất.

Thậm chí, Vietcombank không phải nhà băng duy nhất ghi nhận diễn biến này.

Cũng trong hôm nay, tỷ giá giao dịch euro tại cả 3 ngân hàng quốc doanh còn lại là VietinBank, BIDV, Agribank đều giảm so với phiên liền trước, trong khi giá mua - bán USD tăng cao. Kết quả là giá mua USD tại cả 3 nhà băng này hiện đều cao hơn nhiều so với giá mua euro.

DIỄN BIẾN TRÁI NGƯỢC CỦA ĐỒNG EUR VÀ USD Giá mua USD và EUR tại Vietcombank từ cuối năm 2021 đến nay. Nguồn: VCB; Tổng hợp Nhãn 30/12/2021 6/1/2022 13 20 27 3/2 10 17 24 3/3 10 17 24 31 7/4 14 21 28 5/5 12 19 26 2/6 9 16 23 30 7/7 14/7 EUR đồng 25337.5 25330.92 25558.97 25319.87 25025.68 24696.35 25487.32 25458.53 25346.1 24979.47 24846.85 24843.12 24767.89 25100.85 24540.16 24592.16 24487.18 23803.44 23981.87 23728.35 23914.92 24425.99 24331.46 24394.38 23915.78 24183.51 23943.82 23412.07 23050.35 USD

22640 22620 22560 22500 22500 22500 22540 22650 22680 22700 22700 22740 22735 22700 22720 22760 22825 22810 22810 22950 23025 23060 23070 23030 23090 23110 23135 23210 23265

Trong đó, VietinBank niêm yết giá giao dịch euro hôm nay ở mức 23.146 - 24.256 đồng/EUR (mua vào - bán ra), trong khi giá mua vào USD ở mức 23.281 đồng và bán ra ở 23.561 đồng. Như vậy, nhà băng này đang chấp nhận mua USD cao hơn 135 đồng so với euro.

Tại BIDV mức chênh lệch này là 148 đồng và tại Agribank là 186 đồng.

Không riêng nhóm ngân hàng quốc doanh, giá mua vào đồng euro tại hầu hết ngân hàng thương mại tư nhân hiện cũng đã xuống thấp hơn so với đồng USD.

Trong đó, HDBank hôm nay tăng 20 đồng giá giao dịch USD, hiện cố định ở mức 23.300 - 23.520 đồng/USD (mua vào - bán ra). Tuy nhiên, nhà băng này lại giảm 30 đồng với giá giao dịch euro, hiện cố định ở mức 23.191 - 23.722 đồng/EUR.

Tương tự, Eximbank hiện chấp nhận mua vào 1 USD với giá 23.310 đồng, nhưng mua 1 euro chỉ là 23.237 đồng; Techcombank chấp nhận đổi 23.272 đồng lấy 1 USD , nhưng chỉ đổi 23.121 đồng lấy 1 euro; Sacombank mua 1 USD giá 23.324 đồng nhưng mua 1 euro chỉ với 23.190 đồng…

Tương tự Vietcombank, hiện tượng giá mua USD đắt hơn euro tại các ngân hàng thương mại này chỉ diễn ra trong khoảng 1-2 phiên gần đây. Trước đó, giá mua - bán euro thường cao hơn nhiều so với đồng bạc xanh.

GIÁ EUR TRÊN KÊNH NGÂN HÀNG GIẢM SÂU Diễn biến tỷ giá quy đổi EUR/VNĐ từ cuối năm 2020 tại Vietcombank. Nguồn: VCB; Tổng hợp Nhãn 4/12/2020 18 1/1/2021 15 29 12/2 26 12/3 26 9/4 23 7/5 21 4/6 18 2/7 16 30 13/8 27 10/9 24 8/10 22 5/11 19 3/12 17 31 14/1/2022 28 11/2 25 11/3 25 8/4 22 6/5 20 3/6 17 1/7 14 Mua vào đồng/EUR 27648.94 27915.39 27933.75 27608.99 27334.38 27166.68 27395.12 27056.66 26636.44 26869.97 27144.31 27260.93 27600.81 27352.44 26872.19 26680.26 26755.56 26848.45 26391.07 26398.66 26507.75 26307.87 25895.55 26044.45 25795.34 25352.23 25357.22 25610.19 25391.31 25592.58 24696.35 25433.81 25096.82 24733.22 24773.73 24443.43 24405.17 23801.18 24120.75 24560.71 24097.62 23977.57 23050.35 Bán ra

28768.54 29045.77 29064.91 28727.03 28474.76 28497.68 28538.08 28185.45 27747.67 27990.96 28276.75 28398.23 28752.31 28493.58 27993.33 27793.41 27866.29 27963.1 27486.86 27494.81 27608.45 27400.28 26970.84 27205.31 26945.19 26482.35 26487.38 26774.81 26546.33 26756.91 26003.22 26590.96 26238.36 25858.13 25900.48 25555.18 25514.96 24883.55 25217.23 25677.13 25192.92 25045.79 24097.76

Trên thị trường tự do, giá bán USD hôm nay tiếp tục tăng 60 đồng so với hôm qua, hiện cố định ở mức 24.310 đồng/USD. Giá mua vào thậm chí tăng tới 130 đồng, hiện ở mức 24.280 đồng/USD. Trong khi đó, giá euro tự do đang giao dịch ở mức 24.700 đồng/EUR (bán) và 24.400 đồng/EUR (mua).

Các số liệu kể trên cho thấy đồng euro không chỉ rẻ đi so với USD mà còn rẻ đi so với chính Đồng Việt Nam.

Thực tế, xu hướng giảm giá của euro với tiền Đồng đã bắt đầu từ cuối năm 2020.

Trong đó, tháng 12/2020, 1 euro vẫn đổi được xấp xỉ 29.000 đồng tiền Việt. Tuy nhiên, giá quy đổi ngoại tệ này đã giảm nhanh chóng sau đó xuống lần lượt dưới 27.000 đồng/EUR vào tháng 8/2021, dưới 26.000 đồng/EUR vào tháng 11/2021, rồi xuống dưới 25.000 đồng/EUR vào tháng 2 đầu năm nay và chính thức chạm mốc 24.000 đồng/EUR (bán) phiên hôm nay.

Tính trong cả giai đoạn 1 năm rưỡi này, tỷ giá quy đổi euro ra tiền Việt đã giảm trên 17%, tương đương mất ròng gần 5.000 đồng/EUR. Nếu tính từ đầu năm 2022 đến nay, tỷ giá ngoại tệ này cũng đã mất xấp xỉ 9%.

Không chỉ tiền Đồng, tỷ giá quy đổi đồng euro đã giảm so với hầu hết loại tiền tệ phổ biến khác trên thị trường như giảm hơn 4% so với đôla Australia; giảm 8,9% so với đôla Canada; giảm 5% so với franc Thụy Sỹ; giảm 4,75% so với rupee Ấn Độ; giảm 5,8% so với nhân dân tệ… Số ít đồng tiền có xu hướng giảm mạnh hơn so với euro từ đầu năm đến nay là yen Nhật và bảng Anh.