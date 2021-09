Ngân hàng có thể mất thị phần nếu không chuyển đổi số

Gần 70% CEO ngân hàng trong cuộc khảo sát mới đây của Mambu và Financial Times cho rằng các nhà băng sẽ đánh mất thị phần nếu không chuyển đổi số thành công trong 2 năm tới.

Đây là kết quả cuộc khảo sát mới từ nền tảng ngân hàng điện toán đám mây Mambu và The Financial Times Focus về hoạt động chuyển đối số của các ngân hàng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và thế giới. Trong đó, cuộc khảo sát được thực hiện với hơn 500 giám đốc điều hành ngân hàng cấp cao toàn cầu.

Kết quả cho thấy 1/3 các ngân hàng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lo ngại rằng nền tảng truyền thống của họ là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển. Trong khi gần 60% CEO ngân hàng tham gia cuộc khảo sát cho rằng nhà băng khó có thể tồn tại trong 5-10 năm tới nếu không thay đổi mô hình kinh doanh.

Đáng chú ý, hơn 2/3 giám đốc điều hành ngân hàng tin rằng đơn vị mình sẽ mất thị phần nếu không chuyển đổi số thành công trong vòng 2 năm tới.

Kết quả của báo cáo cho thấy việc hiện đại hóa các dịch vụ ngân hàng đang là vấn đề cấp thiết.

Báo cáo của Financial Times Focus cũng chỉ ra, các ngân hàng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang có tốc độ chuyển đổi số chậm hơn so với các khu vực khác. Tuy nhiên, các ngân hàng khu vực này đang từng bước bắt kịp với thế giới, thế hiện qua tỷ lệ tăng cường dự án đầu tư vào big data (dữ liệu lớn); ML (machine learning - học máy) và blockchain (công nghệ chuỗi khối) cao hơn so với khu vực khác.

Hầu hết CEO trong cuộc khảo sát của Mambu và Financial Times Focus cho rằng ngân hàng sẽ đánh mất thị phần nếu không chuyển đổi số thành công trong 2 năm tới. Ảnh: Nam Khánh.

Theo ông Myles Bertrand, Giám đốc điều hành khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Mambu, báo cáo này cho thấy ngành ngân hàng đang được phân cấp dựa trên cách tiếp cận chuyển đổi số của từng nhà băng. Dù chưa đến 1/3 ngân hàng trong khu vực này có chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ, nhưng một nhóm các ngân hàng trong lĩnh vực kỹ thuật số đã và đang nổi lên dẫn đầu xu hướng.

Tại thị trường Việt Nam, ông Phạm Quang Minh, Tổng giám đốc Mambu Việt Nam, cho biết nhu cầu đối với các dịch vụ ngân hàng trực tuyến và di động của người tiêu dùng đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của các ngân hàng trong nước.

Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 cũng góp phần đẩy nhanh số lượng giao dịch trực tuyến tại thị trường trong nước khi đã tăng 66% trong giai đoạn đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2020, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, thị trường thanh toán trong nước còn ghi nhận sự gia tăng đáng kể các giao dịch qua ví điện tử, điện thoại thông minh, QR Code…

Báo cáo mới của Financial Times Focus cũng phân tích tiến trình chậm chạp và những thách thức mà các ngân hàng phải đối mặt khi từ bỏ các dịch vụ ngân hàng truyền thống để hướng tới thời chuyển đổi số.

Theo đó, gần 1/4 CEO các ngân hàng cho biết chiến lược chuyển đổi số của ngân hàng vẫn ở mức sơ khai và mang tính thử nghiệm nhiều hơn.

Vì vậy, các CEO ngân hàng cho rằng cần có sự hợp tác sâu rộng hơn trong cộng đồng ngành ngân hàng, cũng như việc hợp tác giữa ngành ngân hàng với các doanh nghiệp công nghệ, fintech, hỗ trợ thanh toán…