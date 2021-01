Ngăn cô gái định tự tử từ tầng 15 chung cư ở TP.HCM

Lực lượng chức năng tiếp cận từ phía trong căn hộ, đưa cô gái đứng ở lan can tầng 15, chung cư Cantavil, vào trong an toàn.

Vụ việc xảy ra khoảng 12h ngày 18/1, tại block D1, chung cư Cantavil, phường An Phú, TP Thủ Đức (TP.HCM).

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: An Huy.

Thời điểm trên, nhiều người thấy cô gái khoảng 25 tuổi đứng ở lan can tầng 15 chung cư với ý định tự tử. Người dân liền hô hoán và báo công an.

Công an phường An Phú phong tỏa khu vực trước chung cư. Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM tiếp cận từ phía trong căn hộ và đưa cô gái vào trong.

Theo nhân chứng, sáng cùng ngày cô gái xảy ra mâu thuẫn với người thân trong gia đình và leo ra lan can chung cư với ý định tự tử.