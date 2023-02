Ngăn chặn vụ hỗn chiến với nhiều hung khí nguy hiểm

Qua điều tra bước đầu, lực lượng công an xác định do mâu thuẫn từ trước, nhóm Lê Quang Hòa lên Facebook nhắn tin khiêu khích và hẹn nhóm của Nguyễn Tấn Phát để hỗn chiến.

Ngày 1/2/2023, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết qua công tác tuần tra kiểm soát, các lực lượng đã phối hợp ngăn chặn vụ hỗn chiến có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm giữa 2 nhóm thanh, thiếu niên, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm.

Từ công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện 2 nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Biên Hòa đang chuẩn bị hung khí để hỗn chiến, địa điểm được xác định là trên đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Các tổ tuần tra 161 công an tỉnh công an thành phố phối hợp cùng Công an phường Tân Mai tiến hành tuần tra chốt chặn các tuyến đường xung quanh "điểm hẹn" để phòng ngừa, truy bắt.

Khoảng 1h ngày 31/1, nhóm thanh thiếu niên với hơn 15 môtô chở nhiều người mang theo hung khí chạy với tốc độ cao trên đường Phan Trung, phường Tân Mai.

Phát hiện lực lượng, các nghi phạm chia nhau ra bỏ chạy vào các hẻm nhỏ. Tổ công tác triển khai đội hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy bắt nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân, lực lượng và cho chính các nghi phạm.

Lực lượng chức năng đã khống chế Vũ Công Duy Thức (24 tuổi), Hồ Phú Quý (16 tuổi), Vũ Quốc Việt (16 tuổi) cùng ngụ phường Tam Hiệp; Trần Châu Thiên Phú (18 tuổi), Nguyễn Đào Minh Tú (19 tuổi), Phạm Dương Gia (17 tuổi), Trần Minh Tuấn (15 tuổi), Dương Nguyễn Quốc Khánh (18 tuổi) cùng ngụ phường Tân Biên; Trương Trí Thiện (16 tuổi), Nguyễn Hồng Phúc (16 tuổi), Mai Tiến Đạt (16 tuổi), Tô Hoàng Gia Bảo (18 tuổi) cùng ngụ phường Hố Nai; Trần Thanh Tài (17 tuổi) và Nguyễn Thế Hiệp (18 tuổi) ngụ phường Tân Hòa; Nguyễn Tấn Phát (19 tuổi, ngụ phường Tân Mai); Lê Quang Hòa (16 tuổi, ngụ phường Trảng Dài) và Lê Hoàng Huy (17 tuổi, ngụ phường Thống Nhất).

Nhóm thanh niên cùng hung khí tại cơ quan công an.

Hồ Phú Quý là học sinh đang theo học lớp 9, trường Trung học Cơ sở Tam Hiệp, những người còn lại đã bỏ học, hầu hết không có việc làm ổn định.

Lực lượng công an đã tiến hành thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm các nghi phạm mang theo như dao phóng lợn, kiếm, đao, bom xăng.

Qua điều tra bước đầu, lực lượng công an xác định do mâu thuẫn từ trước, nhóm Lê Quang Hòa lên Facebook nhắn tin khiêu khích và hẹn nhóm của Nguyễn Tấn Phát để hỗn chiến.

Mỗi nhóm đã "gom" hơn 20 người và chuẩn bị hung khí đi đến "điểm hẹn". Công an đã phát hiện bắt giữ khi chưa kịp tham gia hỗn chiến.

Công an thành phố Biên Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những người có liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.