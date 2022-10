Ngăn chặn nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép

Chiều 30/10, Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, cho biết hàng chục thanh niên tụ tập, đua xe trái phép bị bắt giữ vào tối 29/10 tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân.

Khoảng 22h30 ngày 29/10, Công an huyện Hàm Tân nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân có nhóm thanh, thiếu niên với hơn 30 môtô đang tụ tập lưu thông thành đoàn, biểu diễn lạng lách, đánh võng, so kè tốc độ trên tuyến đường QL55, đoạn thuộc địa phận xã Sơn Mỹ, Hàm Tân gây mất trật tự an toàn giao thông.

Công an huyện Hàm Tân đã nhanh chóng triển khai vây bắt nhóm đối tượng trên. Phát hiện có lực lượng chức năng đến, các đối tượng này liền tăng ga, bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã truy đuổi, bắt bắt giữ 7 đối tượng và tạm giữ 7 phương tiện môtô độ, chế.

Các nam thanh niên tụ tập so kè, giao lưu xe độ chế bị công an bắt giữ.

Các nam thanh niên tham gia tụ tập nẹt pô trên có tuổi đời còn trẻ (17-25 tuổi) có hộ khẩu thường trú tại huyện Hàm Tân, thị xã La Gi và Bà Rịa - Vũng Tàu, thừa nhận đã hẹn nhau để so kè tốc độ và “giao lưu” xe độ chế.

Vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Hàm Tân tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.