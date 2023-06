Ngăn chặn nhóm thanh niên mang hung khí đi hỗn chiến

Nhóm thanh niên ở TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) mang hung khí gồm dao, mã tấu đi đánh nhau, thì bị công an tuần tra phát hiện và ngăn chặn.

Ngày 23/6, trung tá Tạ Quốc Toản, Trưởng Công an phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương), cho biết đơn vị vừa tiến hành làm việc, xử lý 11 thanh thiếu niên có hành vi mang hung khí đi đánh nhau giải quyết mâu thuẫn.

Theo cơ quan công an, nhóm thanh niên này đều có tuổi đời còn khá trẻ. Trước đó, do có mâu thuẫn từ trước, các thanh thiếu niên này chuẩn bị hung khí gồm: dao, mã tấu… tụ tập trên đường An Phú 25 thuộc khu phố 2, phường An Phú để chuẩn bị kéo qua phường Thuận Giao (TP Thuận An) để tìm đối thủ giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi hỗn chiến.

Lúc này, tổ tuần tra Công an phường An Phú phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên khỏi đánh nhau. Qua làm việc, nhóm này khai nhận tụ tập, chuẩn bị hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn giùm cho một người bạn (chưa rõ lai lịch).