Ngăn chặn nhóm thanh niên hỗn chiến do mâu thuẫn trên mạng

Nhóm thanh niên ở Trà Vinh có tranh chấp tiền bạc với nhóm khác, sau đó xảy ra cự cãi trên mạng và hẹn nhau gặp mặt giải quyết thì cảnh sát phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Ngày 12/12, Công an xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, đang củng cố hồ sơ xử lý 11 thanh thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cảnh sát cho biết tối 11/12, tổ tuần tra Công an Đại An phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra đến khu vực ấp Cây Da, phát hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập và mang theo hung khí nguy hiểm.

Nhóm thanh thiếu niên cùng hung khí bị cơ quan công an tạm giữ. Ảnh: C.A.

Cảnh sát đã đưa nhóm thanh niên này về trụ sở làm việc. Nhóm thanh niên này khai nhận do có tranh chấp chuyện tiền bạc với nhóm khác, rồi xảy ra cự cãi trên mạng xã hội dẫn đến mâu thuẫn.

Hai nhóm hẹn nhau gặp mặt tại khu vực sau chùa Giồng Lớn thuộc ấp Cây Da, để giải quyết mâu thuẫn. Hai nhóm chưa kịp chạm mặt, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời.