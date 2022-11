Ngăn chặn nhóm thanh niên đập phá nhà dân

Ngày 2/11, Công an TP Thuận An củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Đình Nguyên (SN 1994, quê Nghệ An), Nguyễn Tiến Hưởng (SN 2002, quê Đắk Lắk) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, tối 1/11, Nguyễn Đình Nguyên và Nguyễn Tiến Hưởng đang tổ chức nhậu cùng khoảng 8 người khác trên đường nội bộ của khu dân cư Lê Phong thuộc khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn. Đến khoảng 22h cùng ngày, anh Dương Văn Huy (SN 1993, quê tỉnh Bình Phước) điều khiển ôtô chạy ngang vị trí nhóm Nguyên đang ngồi nhậu. Hai nam thanh niên tại cơ quan chức năng. Cho rằng anh Huy chạy xe tốc độ nhanh, nên Hưởng điều khiển xe đuổi theo đến nhà anh Huy cách vị trí chỗ nhậu khoảng 100 m. Khi anh Huy dừng xe lại vào nhà, Nguyên cũng đi đến dùng tay đánh anh Huy. Do bị đánh, Huy đi vào trong nhà đóng cửa lại. Chưa dừng lại, nhóm Hưởng, Nguyên chạy về lấy hung khí (dao, cây kiếm) quay lại nhà anh Huy tiếp tục truy đuổi, la hét gây mất ANTT khu dân cư. Tiếp đó, Hưởng cầm cây đao chém vào cửa kính nhà anh Huy. Lúc này, tổ tuần tra 171 Công an TP Thuận An đi đến phát hiện sự việc và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.