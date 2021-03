Ngăn chặn nhóm cầm dao phóng lợn đi giải quyết mâu thuẫn

Phát hiện 3 thanh niên cầm hung khí đi trên đường, cảnh sát đã đưa những người này về trụ sở.

Sáng 25/3, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị đã bàn giao 3 thanh niên tham gia giao thông mang theo hung khí cho Công an phường Thành Tô (quận Hải An) xử lý.

Tối 24/3, tổ công tác của Đội CSGT số 2 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Đến khu vực đường Bùi Viện, quận Hải An, tổ công tác phát hiện Đoàn Mạnh Dũng, Nguyễn Trí Thức và Nguyễn Hải An (cùng ở quận Hải An) đi xe máy, mang theo 2 thanh kim loại đầu gắn dao bầu dài 1, 8 m (còn gọi là dao phóng lợn).

Làm việc với cảnh sát, 3 thanh niên khai mang theo hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn.