Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo 3 tỷ đồng

Từ biểu hiện bất thường của 2 vị khách cao tuổi khi đến ngân hàng giao dịch số tiền hơn 3 tỷ đồng, nhân viên đã phối hợp với công an ngăn chặn kịp thời.

Trước đó, ngày 22/6, Công an phường Đức Giang nhận được thông tin phản ánh của Phòng giao dịch Việt Hưng - Chi nhánh Ngân hàng TMCP ĐT và PT Thành Đô, về việc đang có 2 khách hàng cao tuổi làm thủ tục mở tài khoản để chuyển số tiền hơn 3 tỷ đồng .

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của công an thành phố và Công an quận Long Biên, Công an phường Đức Giang đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo, huy động các ban ngành tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. Trong đó, Công an phường Đức Giang đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến thông tin, hướng dẫn cho người dân, cơ quan, doanh nghiệp... về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, trong đó có tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao.

Vợ chồng nạn nhân kể lại sự việc xảy ra.

Vì thế, trước dấu hiệu bất thường trên, nhân viên ngân hàng đã thông tin sự việc đến Công an phường Đức Giang. Tiếp nhận thông tin, trưởng Công an phường Đức Giang đã cử cán bộ đơn vị có mặt tại phòng giao dịch.

Khi tổ công tác đến nơi thì hai vị khách đang chuẩn bị hoàn tất thủ tục mở tài khoản. Trong lúc này, điện thoại của người đàn ông liên tục có cuộc gọi đến. Qua điện thoại, đối tượng là nam giới liên tục thúc giục, yêu cầu vợ chồng nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của họ. Xác định đây là vụ lừa đảo, cán bộ công an phường đã trực tiếp nói chuyện với đối tượng. Khi nghe trinh sát hình sự Công an phường Đức Giang giới thiệu là công an, đối tượng liền tắt máy điện thoại.

Cùng lúc này, điện thoại của người vợ tiếp tục reo vang. Bên kia đầu máy, đối tượng tự xưng “công an” tiếp tục yêu cầu chuyển tiền… Sau đó, khi nghe thấy giọng nói của trinh sát hình sự Công an phường Đức Giang nghe máy, đối tượng văng tục rồi tắt máy. Lúc này, vợ chồng ông bà mới biết mình bị lừa…

Theo lời của vợ chồng nạn nhân, trước đó, người vợ nhận được điện thoại của đối tượng là nam giới, tự xưng là “Công an chống ma túy” của quận Long Biên. Qua điện thoại, người đàn ông cho biết, đang điều tra đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, đối tượng tham gia có nhiều thành phần…

Sau khi đe dọa, người tự xưng là công an đã yêu cầu hai vợ chồng chuyển hơn 3 tỷ đồng , bằng cách mở một tài khoản khác và cung cấp cho “cơ quan công an” do anh ta làm đại diện, để giám sát việc luân chuyển dòng tiền. Theo lời người này thì sau khi điều tra xong, họ sẽ thông báo và sẽ trả lại quyền kiểm soát tài khoản cho vợ chồng…

Theo lời tâm sự của nạn nhân, họ tin vào những lời nói của đối tượng vì trước đó anh ta đã nói đúng số tiền vợ chồng họ đang có trong tài khoản. Vì thế, họ đã tin tưởng, làm theo hướng dẫn của kẻ giả danh công an. Vụ việc được ngăn chặn kịp thời nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng.