Ngăn chặn cuộc đua xe của 24 thanh thiếu niên nhờ tin báo Zalo

Công an quận Tân Phú đã kịp thời ngăn chặn cuộc đua xe trái phép của nhóm thanh thiếu niên nhờ tin báo từ người dân trên trang Zalo.

Vừa qua, sau khi nhận tin báo phản ánh tình trạng đua xe trái phép trên đoạn đường Tô Hiệu (phường Tân Thới Hòa) qua trang Zalo của công an quận, đội Cảnh sát giao thông trật tự phối hợp cùng Công an phường Tân Thới Hòa đã ngăn chặn kịp thời.

Lực lượng công an quận Tân Phú kiểm tra nhóm đối tượng tụ tập đua xe trái phép.

Ngay trong đêm, công an quận đã bố trí lực lượng chặn chốt trên đường Tô Hiệu và phát hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập tại công viên Fimexco chuẩn bị đua xe trái phép. 24 đối tượng và 22 xe gắn máy có liên quan được đưa về trụ sở công an phường để tiến hành kiểm tra hành chính.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên khai báo thông qua mạng xã hội đã hẹn nhau tại địa điểm trên để tổ chức đua xe trái phép. Đáng chú ý, nhóm còn rất trẻ, chỉ từ 15 đến 21 tuổi. Lực lượng chức năng cũng đã xét nghiệm ma túy nhanh và phát hiện đối tượng Nguyễn Gia Lâm (sinh năm 2000) dương tính với chất ma túy.

Công an quận Tân Phú khuyến cáo phụ huynh cần có biện pháp giám sát con em, đồng thời giữ vai trò trung tâm trong việc phối hợp giữa nhà trường và xã hội giáo dục để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Song song, đơn vị này cũng đề nghị người dân khi phát hiện hành vi tụ tập đua xe trái phép cần phản ánh thông tin nhanh cho công an phường gần nhất để sớm có biện pháp xử lý.

Triển khai từ tháng 8/2020, trang Zalo “Công an quận Tân Phú - TP.HCM” đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động giữ gìn trật tự an toàn trên địa bàn quận. Để báo tin, ngay trên ứng dụng Zalo, người dân tìm kiếm “Công an quận Tân Phú - TP.HCM” và nhấn “Quan tâm”. Tại mục “Báo tin ANTT”, người dân lựa chọn thông tin muốn phản ánh như phản ánh về tiếng ồn; tệ nạn xã hội; tố giác tội phạm; đua xe trái phép, gây rối ANTT.

Thông tin phản ánh của người dân sẽ được ghi nhận, xử lý và phản hồi trong vòng 24 giờ.

Đại diện công an quận Tân Phú cho biết đơn vị này đã thành lập tổ chuyên trách gồm nhiều lãnh đạo giúp quản lý, cập nhật thông tin, duy trì hoạt động thường xuyên của trang… để kịp thời xử lý phản ánh của người dân. Đồng thời, đơn vị này phối hợp cùng Zalo tiến hành rà soát hệ thống sau mỗi 3 tháng và sơ kết mỗi 6 tháng nhằm nâng cấp, phục vụ người dân tốt nhất.