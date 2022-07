Ngăn chặn bóng cười ở quán bar phố cổ Hà Nội

Hàng chục bình khí cười loại lớn được những cơ sở này cất giấu nhằm phục vụ cho các “dân chơi” bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Đêm cuối tuần cuối tháng 7, căn phòng họp của trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm vẫn tập trung khá nhiều CBCS và chỉ huy của đơn vị. Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, cầm trên tay phương án bố trí lực lượng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện do bộ phận tham mưu của đơn vị gửi lên.

Bất chấp xử phạt vẫn lén lút kinh doanh

Sau một hồi chăm chú kiểm tra, đại tá Hà Mạnh Hùng “chốt” ngắn gọn yêu cầu với các tổ công tác trước giờ “xuất kích”: “Phải đảm bảo an toàn, hiệu quả”. Sau hiệu lệnh của người chỉ huy, 5 tổ công tác liên quân với lực lượng công an quận làm chủ công được thành lập theo phương án, đồng loạt xuất phát kiểm tra 22 quán bar trên địa bàn.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, trực tiếp chỉ huy một tổ công tác, trên đường di chuyển đến địa chỉ 11 phố Hàng Tre, trao đổi nhanh với chúng tôi, gần như các chủ cơ sở quán bar này đều quen biết nhau. Nếu không kiểm tra đồng loạt vào cùng thời điểm với yếu tố bất ngờ, thì rất có khả năng thông tin về việc kiểm tra của cơ quan chức năng sẽ bị các chủ sở sở này thông báo cho nhau. Khi đó, sẽ dẫn tới việc cơ sở vi phạm có thời gian, tìm mọi cách để cất giấu, tẩu tán tang vật vi phạm, ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra cũng như đánh giá đúng thực chất tình hình. Tại quán bar này, qua kiểm tra, cơ quan chức năng cũng phát hiện và thu giữ được một bình “khí cười”.

Hơn 23h, tổ công tác số 1 do trung tá Tống Đăng Công, Đội trưởng Đội CSHS chỉ huy, được phân công kiểm tra tại quán bar có địa chỉ ở 63 phố Hàm Long. Khi tổ công tác ập vào, trái với sự tĩnh lặng của đêm phố cổ Hà Nội, bên trong quán bar này là cả thế giới “ngả nghiêng” với ánh điện đèn màu, khói shisha và tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

Rất nhanh chóng, trinh sát khống chế và yêu cầu bộ phận quản lý âm thanh, ánh sáng trong quán bar phải tắt nhạc, bật điện. Hàng trăm “dân chơi” đa số tuổi đời còn rất trẻ bị mất nhạc và ánh điện mờ ảo đột ngột liền ngẩn ngơ.

Nhiều trường hợp chơi quá liều “bóng cười” không làm chủ được hành vi, vẫn lắc lư, khua chân múa tay dù không còn tiếng nhạc mạnh. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện cơ sở trên cất giấu 12 bình “khí cười”. Đại diện chủ cơ sở này là Hoàng Tiến Đạt đã phải ký vào biên bản vi phạm. Toàn bộ số bình “khí cười” trên được đưa về trụ sở công an phường để xử lý.

Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện, thu giữ các bình “khí cười” trong quán bar.

Trong khi chiếc xe tải loại nhỏ vận chuyển số bình “khí cười” trên từ quán bar này về trụ sở Công an phường Hàng Bài, thì cách đó không xa, lực lượng chức năng cũng đang kiểm tra trong quán bar có địa chỉ ở tầng 3, số 46 phố Mã Mây. So với quán bar ở 63 phố Hàm Long thì diện tích của quán bar này khá nhỏ, song cả trăm thanh thiếu niên vẫn chen chúc đứng ngồi, ngả nghiêng theo tiếng nhạc mạnh.

Chỉ khi điện được bật sáng, nhạc bị tắt đi, số thanh thiếu niên này mới chịu ngồi yên. Trung tá Phạm Cánh Quân, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, chỉ huy tổ công tác tại đây đã cùng với CBCS nhanh chóng phát hiện, thu giữ 3 bình “khí cười”. Người quản lý của quán bar trên là Lê Hồng Anh cũng phải ký vào biên bản xử phạt.

Những hệ lụy nguy hiểm

Khi đồng hồ điểm qua 2h, qua bộ đàm, chỉ huy các tổ công tác báo cáo với đại tá Hà Mạnh Hùng, các quán bar ở địa chỉ số 2 phố Tạ Hiện, 11 và 13 Hàng Chĩnh, 80 Mã Mây, 6 Tống Duy Tân, 63 Hàm Long, 11 Hàng Tre, 51 Nguyễn Tư Giản cũng bị phát hiện có tàng trữ, vi phạm khi kinh doanh “bóng cười”. Các tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm đã lập biên bản xử phạt, thu giữ hàng chục bình “khí cười” tại các cơ sở trên. Tất cả chủ hoặc những người quản lý của các quán bar trên đều bị tổ công tác lập biên bản xử phạt.

Nói về những hệ lụy và nguy hiểm của “bóng cười” đối với giới trẻ hiện nay, trung tá Phạm Cánh Quân cảnh báo: "Bóng cười" hay còn gọi là funky ball thực chất là quả bóng bay được bơm khí nitrous oxide (N2O). "Bóng cười" du nhập vào Việt Nam từ năm 2010, nhưng nó chỉ thực sự trở thành cơn sốt của giới trẻ trong một vài năm gần đây. "Bóng cười" không chỉ được bán và sử dụng rộng rãi ở các quán bar mà nhiều quán karaoke cũng đã bắt đầu xuất hiện kinh doanh mặt hàng này.

Số tiền phải bỏ ra để mua một quả bóng cười chỉ 20.000-50.000 đồng. Chính vì giá cả phải chăng, nên nhiều bạn trẻ dù không phải là dân chơi cũng có thể mua và sử dụng trong khoảng thời gian dài. Chất khí N2O khiến người hút vào có cảm giác phấn khích, ảo giác gây cười. Chỉ cần dùng miệng ngậm vào đầu quả bóng hít khí trong đó rồi lại thổi ngược ra cho quả bóng to lên. Cứ như vậy lặp lại khoảng 4 đến 5 lần sẽ khiến bất cứ ai dù đang vui hay buồn đều sẽ cười thả phanh. Tuy nhiên, để đánh đổi những tiếng cười này, đằng sau đó lại là hậu quả khôn lường.

Thông tin với phóng viên, thượng tá Bùi Văn Đang cho biết thực hiện Chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Quận ủy quận Hoàn Kiếm, và Kế hoạch số 162 ngày 31/3 của Công an quận Hoàn Kiếm về tập trung rà soát, điều tra cơ bản, phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm liên quan đến việc kinh doanh, sử dụng khí N2O trên địa bàn, đơn vị đã thành lập các tổ công tác liên quân bao gồm Cảnh sát ma túy, kinh tế, hình sự, Quản lý hành chính, có sự phối hợp của công an các phường, Quản lý thị trường để đồng loạt kiểm tra 22 cơ sở quán bar trên địa bàn.

Qua kiểm tra và thống kê, Công an quận Hoàn Kiếm xác định các cơ sở trên đã nhiều lần vi phạm quy định về kinh doanh những mặt hàng, sản phẩm không có trong danh mục giấy phép kinh doanh. Với hành vi tái phạm nhiều lần, Công an quận Hoàn Kiếm đề nghị các cơ quan chức năng rút giấy phép kinh doanh của các cơ sở trên, đảm bảo ANTT trên địa bàn.