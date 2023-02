Ngăn chặn 60 người mang hung khí đi đánh nhau

Phát hiện lực lượng chức năng, nhiều người tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, ít nhất 31 thanh niên đã bị cảnh sát bắt giữ.

Các nghi phạm bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, đang tạm giữ hình sự 31 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời truy bắt những người đang bỏ trốn.

Theo cơ quan công an, tối 1/2, Công an TP Sông Công nhận tin báo có 2 nhóm thanh niên đang tụ tập, chuẩn bị dao, kiếm, đao, vỏ chai lọ thủy tinh... chuẩn bị đi đánh nhau tại khu vực ngã tư Khu công nghiệp Sông Công 1 - Cổng chào Khu công nghiệp Sông Công 2, ở phường Bách Quang và phường Lương Sơn, TP Sông Công.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định có khoảng 40 người ở TP Thái Nguyên và TP Sông Công, vì mâu thuẫn cá nhân đã bàn bạc, hẹn đánh nhau với khoảng 20 người khác TP Phổ Yên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội điều tra tổng hợp Công an TP Sông Công đã phát hiện nhưng người này điều khiển xe máy bịt biển kiểm soát hoặc tháo biển số, mang nhiều hung khí, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, dàn hàng ngang, gây mất an ninh trật tự, di chuyển trên các tuyến đường thuộc TP Sông Công. Công an đã triển khai các tổ công tác để ngăn chặn vụ việc.

Qua điều tra, cảnh sát xác định cầm đầu nhóm 40 người ở TP Thái Nguyên và TP Sông Công là Lê Trọng Dương (16 tuổi), Trần Quốc Hiếu (17 tuổi), Ngô Ngọc Lễ (18 tuổi); còn người cầm đầu nhóm 20 người ở TP Phổ Yên là Nguyễn Anh Tú (17 tuổi) và Nguyễn Văn Huy (18 tuổi).