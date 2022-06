Ngăn chặn 4 vụ dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn

Để giải quyết mâu thuẫn, các thanh thiếu niên rủ thêm nhiều bạn bè tham gia sử dụng dao tự chế, rựa, bơm xăng tự chế... rồi hẹn nhau đến khu vực vắng để "huyết chiến".

Thời gian qua, qua công tác nắm tình hình địa bàn và tuần tra kiểm soát, Công an TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đã ngăn chặn kịp thời nhiều vụ hỗn chiến, giải quyết mâu thuẫn giữa các nhóm thanh thiếu niên. Để giải quyết những mâu thuẫn nhỏ, các thanh thiếu niên rủ thêm nhiều bạn bè tham gia sử dụng dao tự chế, rựa, bơm xăng tự chế... rồi hẹn nhau đến khu vực vắng để "huyết chiến".

Mới đây, ngày 20/6, Công an phường Vĩnh Hiệp (TP Rạch Giá) đang phối hợp với Công an phường Rạch Sỏi củng cố hồ sơ xử lý 13 thanh thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, thông qua công tác nắm tình hình, Công an phường Vĩnh Hiệp nhận tin báo về việc nhóm của Trương Thanh Trường Em (SN 2006) xảy ra mâu thuẫn với nhóm Nguyễn Văn Tài (16 tuổi). Hai bên gọi điện thoại hẹn gặp nhau tại hẻm 124 (khu phố Vĩnh Phát, phường Vĩnh Hiệp) để giải quyết mâu thuẫn nên Công an phường Vĩnh Hiệp đã bố trí lực lượng bắt giữ.

Hung khí thu giữ trong các vụ hỗn chiến.

Đến khoảng 1h ngày 16/6, khi phát hiện nhóm Trường Em (gồm 13 người), Công an phường đã kiểm tra thu giữ 7 cây dao tự chế được giấu trong cốp 4 xe máy và đưa tất cả về trụ sở. Qua làm việc, các đối tượng khai trước đó nhóm của Trường Em xuống khu vực chợ Rạch Sỏi chơi, bị nhóm của Tài rượt chém nên hẹn với nhóm của Tài gặp mặt để "giải quyết". Cả nhóm chuẩn bị 7 cây dao tự chế để "xử" nhau nhưng chưa kịp thực hiện hành vi thì bị công an phát hiện.

Trước đó, ngày 17/6, Công an phường An Hòa (TP Rạch Giá) đã triệu tập thêm 17 thanh thiếu niên (từ 13 đến dưới 18 tuổi) để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, lúc 20h25 ngày 14/6, Tổ tuần tra Công an phường An Hòa đang trên đường tuần tra, phát hiện tại đầu hẻm 767 Nguyễn Trung Trực (khu phố 2, phường An Hòa) có nhóm thanh niên đang tụ tập nên tiến hành kiểm tra. Khi thấy công an, cả nhóm bỏ chạy và để lại tại hiện trường nhiều vũ khí thô sơ và dao tự chế.

Qua truy đuổi, Tổ tuần tra đã bắt giữ Lê Trọng T. (SN 2006), Nguyễn Văn O. (SN 2005) và Nguyễn Văn Nguyện A. (SN 2001). Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận chuẩn bị hung khí rồi hẹn nhau tại hẻm 767 Nguyễn Trung Trực để đi đánh nhau với một số đối tượng khác.

Cũng trong chiều cùng ngày, nhận tin báo của người dân có nhóm đối tượng gây mất trật tự công cộng và xâm hại sức khỏe người khác, lực lượng Công an phường An Hòa nhanh chóng xuống hiện trường và đã triệu tập một số thanh thiếu niên về trụ sở, gồm: Trần Thúy M. (SN 2003), Võ Như Y. (SN 2005), Lê Ngọc Th. (SN 2007), Kim Phương T. (SN 2006), Đinh Quốc Đ. (SN 2003), Quách Uy Q. (SN 2007), Lê Quốc B. (SN 2005). Bước đầu, nhóm này thừa nhận do mâu thuẫn nhau trên mạng xã hội nên đánh nhau.

Tương tự, khoảng 20h ngày 10/6, người đi đường bị phen khiếp vía khi chứng kiến hàng chục thanh thiếu niên tay cầm hung khí (là dao tự chế, bom xăng...) chạy xe máy trên đường số 1 (khu phố 2, phường An Hòa, TP Rạch Giá) để tìm đối phương thanh toán. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với công an phường nhanh chóng vào cuộc điều tra, qua đó đã triệu tập nhiều đối tượng để xử lý và thu giữ nhiều hung khí.