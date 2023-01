Ngăn chặn 2 nhóm thanh niên có súng đi hỗn chiến

Hai nhóm thanh niên có súng đang tập trung chuẩn bị đánh nhau, thì bị tổ công tác 161 Công an Đồng Nai phát hiện, bắt giữ.

Ngày 9/1, Công an xã An Phước (huyện Long Thành, Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ 7 người có súng chuẩn bị đánh nhau.

Các nghi phạm bị tạm giữ gồm Phạm Văn Kiên (24 tuổi, quê Đồng Nai), Võ Sư Thạnh (26 tuổi, quê Sóc Trăng), Cáp Xuân Huy (29 tuổi, quê Đồng Tháp), Nguyễn Văn Huy (23 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Văn Mạnh (18 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Xuân Tiên (29 tuổi, quê Nghệ An), Phạm Thị Hà My (21 tuổi, quê Bạc Liêu).

Nhóm thanh niên bị lực lượng 161 bắt giữ.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 8/1, tổ công tác 161 Công an Đồng Nai nhận được tin báo của người dân về việc có 2 nhóm thanh niên đang tập trung chuẩn bị đánh nhau tại xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Lực lượng công an đã kiểm tra 2 nhóm thanh niên trên, phát hiện khẩu súng bắn đạn thể thao, cây súng bút cùng hàng chục viên đạn bi và gói tinh thể màu trắng (nghi là ma túy).

Tổ công tác 161 đã bàn giao các nghi phạm cùng tang vật cho Công an xã An Phước xử lý theo thẩm quyền.