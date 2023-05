Ngăn chặn 10 người cầm hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Phát hiện 10 người đang tụ tập và có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng công an tỉnh Kiên Giang tiến hành kiểm tra, thì phát hiện 5 người dương tính với ma túy.

Ngày 10/5, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết trong lúc Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tuần tra trên tuyến đường Dương Đông - An Thới TP Phú Quốc vào trưa ngày 9/5, khi đến đoạn thuộc tổ 1, ấp Đường Bào, thì phát hiện 10 người đang tập tụ, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng tuần tra phát hiện nhóm này mang theo nhiều hung khí tự chế nguy hiểm.

2 trong số 10 người bị tạm giữ.

Khai thác nhanh, họ khai nhận mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn. Tiến hành test nhanh ma túy, thì 5 trong 10 người dương tính với ma túy.

Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang đã bàn giao vụ việc, bàn giao các nghi phạm trong vụ tụ tập, mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn cho Công an xã Dương Tơ lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời bàn giao những người dương tính ma túy cho địa phương tiếp tục xử lý theo quy định.