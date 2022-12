Ngắm giỏ hàng săn sale của Gen Z: Hàng Việt lên ngôi

Trong dịp sale cuối năm, các thương hiệu nội địa thuộc đa dạng ngành hàng được người dùng trẻ ưu ái nhờ đáp ứng thị hiếu, giá cả hợp túi tiền cùng nhiều ưu đãi.

Với loạt khuyến mãi cuối năm từ các sàn thương mại điện tử, tín đồ săn sale đang tranh thủ sắm sửa từ mặt hàng thời trang, đồ tiêu dùng nhanh đến hàng điện tử… Bên cạnh các thương hiệu quốc tế, Gen Z cũng dành sự ủng hộ cho sản phẩm nội địa chất lượng, giá cả phải chăng.

Ghi nhận tại sự kiện “Cùng Shopee tôn vinh sản phẩm Việt”, lượng truy cập trang chủ của chương trình tăng gấp 10 lần so với năm ngoái. Qua đó, chương trình góp phần quảng bá rộng rãi hàng trăm thương hiệu và nhà bán hàng địa phương đến tệp người dùng cả nước.

Dưới đây là loạt sản phẩm Việt được giới trẻ ưu ái “chốt đơn” trong sự kiện mua sắm này.

Hàng thời trang local brand hợp thời

Ngành may mặc - thời trang vốn là mảnh đất màu mỡ thu hút nhiều thương hiệu quốc tế tham gia thị trường Việt Nam. Chẳng kém cạnh bất kỳ thương hiệu ngoại quốc nào, loạt thương hiệu thời trang Việt đang ngày càng ghi điểm trong lòng giới trẻ bằng những thế mạnh như mẫu mã hợp thời, chất lượng tốt cùng mức giá phải chăng.

Polomanor hay bAimée & bAmor là hai trong những thương hiệu thời trang, phụ kiện Việt được chào đón trên Shopee.

Mỹ phẩm Việt chinh phục người dùng

Trong vài năm trở lại đây, các thương hiệu mỹ phẩm Việt như Cocoon, Baresoul… dần chiếm được vị trí vững chắc trong lòng tín đồ làm đẹp nhờ thế mạnh dễ tìm, dễ mua, chất lượng "ổn áp" trong tầm giá cùng sự đầu tư về bao bì.

Bên cạnh đó, thế hệ trẻ với tư duy cấp tiến cũng dần mở lòng đón nhận những sản phẩm làm đẹp nội địa bởi sự phù hợp đặc tính làn da, mái tóc của người dùng trong nước; đồng thời hướng đến sự thân thiện với thiên nhiên, an toàn cho môi trường sống.

Thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Cocoon với đa dạng sản phẩm chăm sóc tóc, chăm sóc da và dưỡng thể.

Đặc sản địa phương được nâng tầm

Khắp 63 tỉnh thành, mỗi đặc sản vùng miền đều chứa đựng hương vị truyền thống của quê hương, đồng thời gắn liền với văn hóa địa phương qua hàng thập kỷ. Đó cũng là lý do những món ăn này luôn chiếm vị trí khó thay thế trong lòng tín đồ ăn uống, dẫu ẩm thực quốc tế có du nhập và lan rộng đến đâu.

Sản phẩm lạp xưởng bò từ thương hiệu Tung Lò Mò, An Giang.

Có thể kể đến thương hiệu Tung Lò Mò từ An Giang với đặc sản lạp xưởng bò. Sản phẩm này nhận được lượt tìm kiếm và đặt mua tăng cao khi Tết Nguyên đán cận kề.

Đây cũng là một sản phẩm OCOP thuộc chuỗi chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang phát triển kinh doanh trực tuyến. Chương trình do Shopee phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang triển khai, hướng đến chuyển đổi số và tiếp cận tệp người dùng trực tuyến cả nước.

Hàng điện tử gia dụng “made in Việt Nam” khẳng định vị thế

Khác với tình thế bị “áp đảo” bởi các sản phẩm ngoại nhập trong quá khứ, nhiều năm trở lại đây, ngành điện tử gia dụng nước ta lội ngược dòng với sự phát triển của nhiều thương hiệu đáng chú ý.

Đơn cử, Sunhouse được xem là một trong những cánh chim đầu đàn khi tạo ra những sản phẩm gia dụng, thiết bị nhà bếp chất lượng cao để giành lại vị thế trên sân nhà, tạo đà vươn ra thế giới cho các sản phẩm “made in Việt Nam”.

Với nhiều ưu điểm đáng ghi nhận, việc Sunhouse được giới trẻ Việt ưu ái trong đường đua mua sắm cuối năm là điều dễ hiểu. Cùng với những thương hiệu được nhắc đến ở trên, đây là đại diện tiêu biểu minh chứng cho sự ủng hộ ngày càng tăng của người trẻ với sản phẩm nội địa.

Đúng với châm ngôn “Nhà là bếp, bếp là Sunhouse”, thương hiệu này được yêu mến bởi hàng loạt sản phẩm tốt, giá hợp lý.