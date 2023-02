Ngắm đường vành đai 1.500 tỷ băng qua sông Vàm Cỏ Tây từ trên cao

Đoạn đường có điểm đầu giao với ngã tư Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa và điểm cuối giao quốc lộ 1, thuộc phường 5, TP Tân An. Ảnh cầu vượt đường vành đai TP Tân An đoạn giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương, thuộc xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An. Hạng mục này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân địa phương.