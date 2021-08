Ngắm đảo yoga tại phân khu The Pavilion, Vinhomes Ocean Park

Với thiết kế độc đáo, đảo yoga là một trong những tiện ích đem lại cuộc sống sinh thái mà vẫn tiện nghi cho cư dân phân khu The Pavilion.

Dịch Covid-19 đã tạo ra một bước chuyển mới trong nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của sức khỏe và nơi an cư. Theo đó, những đô thị tiện nghi với không gian sinh thái thúc đẩy lối sống khỏe mạnh trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều người.

Sống khỏe ở khoảng xanh sinh thái

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh không gian sống gần mặt nước có tác động tích cực đến sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần của con người. Tuy nhiên, khi đô thị hóa diễn ra nhanh chóng những năm qua, trải nghiệm trở nên hiếm có hó tìm hơn.

Thế nhưng khi đến The Pavilion - "đảo xanh sinh thái" tại đại đô thị Vinhomes Ocean Park, cư dân sẽ được trải nghiệm cuộc sống giao hòa với thiên nhiên, khi 2/3 diện tích nội khu là sự kết hợp hài hòa giữa cây cỏ, tiện ích sức khỏe và mặt nước.

Cụ thể, đảo tập yoga trên mặt nước giữa vườn nội khu Botanic, bao quanh là các đường dạo bộ và chòi nghỉ phong cách tổ chim sẽ giúp cư dân tận hưởng giây phút sống khỏe, tái tạo năng lượng.

Cùng với không khí thoáng đãng từ bộ ba hồ Đảo Cọ, hồ Ngọc Trai và biển hồ nước mặn của Vinhomes Ocean Park, cư dân phân khu này sẽ được thụ hưởng chất lượng không khí trong lành, có chỉ số PMI thấp.

Đảo yoga thư giãn trên mặt nước tại phân khu The Pavilion. Ảnh phối cảnh dự án.

Đề cao cuộc sống năng động, khỏe mạnh, The Pavilion được đầu tư loạt tiện ích để cư dân duy trì thói quen vận động, rèn luyện thể thao mỗi ngày. Chân các tòa căn hộ được bố trí chuỗi sân tập thể thao liên hoàn từ bóng chuyền hơi đến bóng rổ, cùng hệ thống máy tập gym ngoài trời đa năng.

Bên cạnh đó, đường đi dạo, chạy bộ và đạp xe dài 8,5 km phẳng mịn, tràn ngập cây xanh và thoáng đãng sẽ khiến những người lười vận động nhất cũng muốn xỏ giày.

Với cư dân nhí, phân khu này là thiên đường để phát triển nhờ không gian rộng lớn và sân chơi chủ đề nhiệt đới, vận động liên hoàn, vườn xanh... Các em sẽ được kích thích phát triển trí thông minh và cảm xúc, từ đó hoàn thiện cả về thể chất lẫn tâm hồn.

Sắc màu nhiệt đới ngay ban công

Lấy cảm hứng từ khu vườn sinh thái như Gardens by the Bay của Singapore, vườn thực vật nhiệt đới Botanic Garden rộng 1,6 ha được đặt ngay trong khuôn viên The Pavilion.

Là sự hoà quyện đan xen, phân tầng hài hòa của cỏ cây hoa lá, với những thân cổ thụ kiên cố và 118 cây che bóng mát, cảnh quan sinh thái ở đây mở ra tầm nhìn xanh mát, tươi mới mỗi ngày từ khung cửa sổ các căn hộ.

Từ căn hộ của mình, cư dân có thể ngắm nhìn cây cỏ, hoa lá xanh mát. Ảnh phối cảnh dự án.

Với lối quy hoạch thông minh gồm 3 thảm thực vật đan xen, dù ở nơi nào tại The Pavilion, cư dân cũng được đắm mình trong không gian thiên nhiên. Việc hít thở bầu không khí trong lành, ngắm nhìn cây cối xanh mướt không chỉ giúp con người trở nên lạc quan hơn, mà còn giúp rèn luyện sức khỏe, giải phóng tâm trí, tăng sức sáng tạo, giảm nguy cơ trầm cảm và phục hồi năng lượng.

Có thể nói, khi ngày càng nhiều gia đình yêu thích không gian sống khỏe, sống xanh hài hòa trong sự tiện nghi và năng động, The Pavilion xứng đáng là sự lựa chọn đáng cân nhắc. Ước mơ về một cuộc sống gần gũi thiên nhiên giữa lòng đô thị không còn xa xôi, bởi tòa P4 tại phân khu The Pavilion đã được chủ đầu tư Vinhomes mở bán từ tháng 7.