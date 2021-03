Ngã từ ban công và những nguy hiểm khi trẻ ở nhà

Rơi từ ban công: Theo WHO, Đông Nam Á là một trong những khu vực có tỷ lệ trẻ em ngã chết cao nhất thế giới. Rơi ngã cũng là một trong 12 nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong ở nhóm trẻ từ 5 đến 9 tuổi, trong đó, rơi từ nơi cao như ban công chiếm 66%. Theo Kiddy123, trẻ rơi từ ban công do cha mẹ chủ quan, nghĩ con không thể chui lọt qua các thanh chắn hay leo qua lan can. Ảnh: Parenting.