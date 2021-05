Ngã rẽ trái ngược của nhóm nhạc hạng A sau 5 năm tan rã

Ký hợp đồng với Artist Company - công ty do hai tài tử hàng đầu showbiz Lee Jung Jae và Jung Woo Sung thành lập, Nam Ji Hyun (nay là Son Ji Hyun) được tạo điều kiện xuất hiện trong nhiều tác phẩm truyền hình như Strongest Deliveryman, Grand Prince, When the Devil Calls Your Name, Love is Annoying But I Hate Being Lonely... Người đẹp sinh năm 1990 còn tham gia phim điện ảnh Trade Your Love.