Ngã rẽ khác biệt của các sao nữ phim 'Sex and the City'

Sau khi rời khỏi chương trình ăn khách "Sex and the City", sự nghiệp và cuộc sống của bốn nữ diễn viên chính có nhiều khác biệt.

Theo SCMP, 2021 là năm của những hoài niệm về chương trình truyền hình. Sau khi Friends: The Reunion lên sóng, có thông tin cho rằng phần phụ của Sex and the City chuẩn bị có mặt trên HBO.

Theo Deadline, chương trình 10 tập mang tên And Just Like That được sản xuất vào mùa hè năm 2021 nhưng chưa có lịch phát sóng chính thức.

Đầu tháng 1, Sarah Jessica Parker đăng đoạn giới thiệu lên trang cá nhân cho biết cô chuẩn bị trở lại trong phần phụ của series ăn khách. Những nam diễn viên như Chris Noth, John Corbett... cũng có mặt trong chương trình.

Sex and the City ban đầu được phát sóng từ 1998-2004, phần hai lên sóng từ 2008-2010, nhiều năm liền là phim truyền hình ăn khách trên toàn thế giới. Trước khi bộ phim mới trở lại, SCMP có bài đăng nói về sự nghiệp của dàn diễn viên nữ suốt những năm qua.

Bốn diễn viên chính của Sex and the City có hướng đi khác biệt sau chương trình.

Sarah Jessica Parker thành công nhất phim

Sau thành công của Sex and the City, biểu tượng thời trang Sarah Jessica Parker (đóng vai Carrie Bradshaw trong phim) tiếp tục sự nghiệp ở Hollywood thông qua những bộ phim thành công, trong đó có The Family Stone, Failure to Launch và New Year Eve. Ngoài ra, cô trở lại lĩnh vực truyền hình với hai bộ phim Glee và Divorce.

Năm 2020, Parker dự kiến trở lại Broadway với Plaza Suite của Neil Simon. Tuy nhiên, quá trình sản xuất chương trình bị tạm hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Sarah Jessica Parker thành công trong nhiều lĩnh vực.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, ngôi sao 56 tuổi thành công trong kinh doanh với hàng loạt thương hiệu như dòng Bitten cho Steve & Barry's, SJP Collection, SJP Beauty và thương hiệu rượu từng đạt giải thưởng Invivo X, SJP.

Hiện tại, cô sống trong căn nhà phố ở Greenwich Village, New York trị giá 35 triệu USD . Ngôi sao nổi tiếng chung sống với nam diễn viên Matthew Broderick cùng ba người con là James, Marion và Tabitha.

Ngôi sao có mâu thuẫn với dàn diễn viên

Sau khi thủ vai Samantha tự tin chuyện chăn gối, nữ diễn viên Kim Cattrall tiếp tục diễn xuất qua các phim Ice Princess, The Ghost Writer và chương trình truyền hình, gần nhất là Filthy Rich.

Kim Cattrall quay lưng với bộ phim.

Trái ngược với sự nghiệp thăng hoa của Jessica Parker, Cattrall hoàn toàn bị lu mờ. Diễn viên 64 tuổi chỉ được biết đến nhờ vào những xích mích với các diễn viên khác trong Sex and the City.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan, Cattrall cho biết cô không tham gia bất cứ phần phụ nào về Sex and the City. Nữ diễn viên khẳng định những đồng nghiệp trước đó không xem cô là bạn.

Năm 2020, trong cuộc phỏng vấn podcast Women’s Prize for Fiction, Cattrall nói cô thấy may mắn khi bị loại khỏi vai Samantha Jones trong phần khởi động lại của chương trình.

Ngoài sự nghiệp phim ảnh, Cattrall còn viết lách và từng xuất bản sách trong lúc đang đóng phim. Về đời tư, nàng Samantha của Sex and the City ly hôn chồng Mark Levinson năm 2004. Hiện cô hẹn hò với Russell Thomas.

Kristen Davis chọn làm mẹ đơn thân

Sau vai diễn Charlotte sôi nổi trong nhóm bạn, Kristen Davis khá chọn lọc với các vai diễn. Nữ diễn viên tham vào một số phim như Couples Retreat, Journey 2: The Mysterious Island và The Knight Before Christmas. Cô cũng có vai diễn khá ấn tượng trong series truyền hình Bad Teacher (2014).

Kristen Davis chọn cách làm mẹ đơn thân.

Ngoài diễn xuất, Davis tích cực làm từ thiện, tham gia hoạt động thiện nguyện. Cô được bổ nhiệm làm đại sứ Oxfam nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng nghèo đói trên toàn cầu. Đồng thời, cô hợp tác với David Sheldrick Wildlife Trust để giúp voi và các động vật khác ở châu Phi.

Kristin Davis làm mẹ đơn thân thông qua việc nhận nuôi hai đứa trẻ, lần lượt vào năm 2011 và 2018. "Vì các con tôi là người Mỹ gốc Phi, tôi thấy mình phải lo lắng, dạy chúng phải yêu thương người khác", Davis nói trong chương trình Red Table của Jada Pinkett Smith.

Cynthia Nixon lấn sân sang chính trị

Sau vai diễn Miranda hoài nghi trong Sex and the City, Cynthia Nixon có sự nghiệp và cuộc sống thăng hoa. Nixon ghi dấu ấn với các vai diễn truyền hình như The Big C, Law & Order: Special Victims Unit và Rished.

Ngoài sự nghiệp phim ảnh, ngôi sao sinh năm 1966 tham gia vào con đường chính trị. Năm 2018, Cynthia Nixon tranh cử thống đốc bang New York, cuối cùng thua cuộc trước Andrew Cuomo. Hiện cô là thành viên của đảng Dân chủ Mỹ.

Cynthia Nixon cân bằng giữa diễn xuất và hoạt động chính trị.

Sau khi chia tay nam diễn viên Danny Mozes năm 2003, Nixon xác nhận là người song tính luyến ái. Sau đó, cô công khai yêu nhà hoạt động nhân quyền đồng tính Christine Marinoni.

Năm 2020, cô trở lại với vai diễn ấn tượng trong Ratched. Cynthia Nixon chứng minh năng lực diễn xuất với vai thư ký thống đốc đồng tính Gwendolyn Briggs. Cô được đề cử giải Quả cầu Vàng hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc hạng mục phim truyền hình.