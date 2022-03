Ngã rẽ của sao Hollywood sau khi thành công sớm

Vụt sáng thành sao Hollywood chỉ trong một đêm khiến diễn viên nhí choáng ngợp. Có người rời xa phim ảnh vì bệnh tâm lý, số khác định hướng bản thân theo con đường riêng.

Amanda Bynes được xem là phiên bản Britney Spears ở Hollywood, chỉ có điều "Nữ hoàng phim teen" không hứng chịu những trải nghiệm khủng khiếp dưới sự giám hộ của gia đình như ngôi sao nhạc pop.

The Independent đưa tin ngày 26/2, diễn viên Laugh Factory nộp đơn xin chấm dứt quyền giám hộ từ mẹ ruột, bà Lynn Bynes, sau 9 năm. David A. Esquibias - luật sư của Bynes - cho biết phiên điều trần liên quan đến vụ việc sẽ diễn ra ngày 22/3.

"Amanda muốn tự do. Cô ấy tin rằng tình trạng sức khỏe và tinh thần đã ổn định. Sự bảo vệ của tòa hay người giám hộ không cần thiết nữa", đại diện của Bynes phát biểu.

Amanda Bynes thời còn là diễn viên nhí được khen đẹp, đáng yêu. Ảnh: Pinterest.

Đối với khán giả thế hệ 8X, đầu 9X, Amanda Bynes không phải gương mặt lạ. Cô nổi tiếng toàn nước Mỹ sau series hài Laugh Factory, khi mới 10 tuổi. Trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, Bynes dần mất hút khỏi các dự án phim ảnh. Cô tuyên bố giải nghệ từ năm 2010.

Bệnh tâm lý

“Làm diễn viên không thú vị như mọi người nghĩ. Nếu tôi không còn yêu thích nữa, tôi sẽ ngừng cống hiến. Tôi đã không còn yêu diễn xuất nên tôi muốn dừng lại”, Amanda Bynes thông báo trên Twitter.

Theo People, thực tế, nữ diễn viên không duy trì được hào quang do sa lầy vào rượu chè và ma túy. Cô không còn được nhận ra với hình ảnh cạo trọc đầu, trò chuyện với cún, đột nhập và phá hoại gia cư bất hợp pháp với ý định phóng hỏa.

Năm 2012, cô bị cảnh sát bắt khi tổ chức tiệc thác loạn trong khách sạn, lái xe quá tốc độ, gây tai nạn giao thông và trộm vặt. Hậu quả là Bynes bị quản chế 3 năm và phải điều trị tâm lý. Bác sĩ xác nhận cô mắc bệnh tâm thần phân liệt.

Ngụp lặn trong những bê bối, "chủ xị" The Amanda Show đã tuột dốc không phanh cả về nhan sắc và sự nghiệp, trước khi tuyên bố làm lại cuộc đời trong vài năm gần đây.

Amanda Bynes (trái) và Jake Lloyd vuột mất hào quang vì vấn đề tâm lý. Ảnh: New York Post/Nacion.

Jake Lloyd được biết đến qua 4 tập phim ER (1996), nhưng vai diễn đột phá của anh là Anakin Skywalker ở Star Wars Episode I - The Phantom Menace (1999). Cậu bé lúc ấy mới 8 tuổi đã bước sang trang mới cuộc đời chỉ sau một đêm.

Từng xuất hiện trong phim Madison và rẽ hướng sang lĩnh vực lồng tiếng, những tưởng sự nghiệp của Lloyd sẽ còn phát triển hơn nữa. Thế nhưng, con đường nghệ thuật của anh chính thức khép lại ở 12 tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2012, Lloyd cho biết anh trở thành nạn nhân của bạo lực học đường sau thành công của Star Wars Episode I - The Phantom Menace. Ám ảnh tâm lý buộc Lloyd sống khép mình hơn. Đó cũng là nguyên nhân khiến anh mắc bệnh tâm thần phân liệt.

TMZ đưa tin năm 2015, cảnh sát ở Nam Carolina đã bắt giữ Lloyd vì thách thức sự truy đuổi của lực lượng chức năng. Anh bị buộc tội lái xe cẩu thả, không giấy phép và chống đối người thi hành công vụ.

Xấu hổ vì vai diễn

Năm 8 tuổi, Jennette McCurdy chập chững bước vào giới nghệ thuật và ghi dấu ấn với loạt phim iCarly (2007). Sự nghiệp của cô phát triển với ba tác phẩm sau đó, bao gồm Malcolm and the Middle, Law and Order: Special Victims Unit và Tiger Cruise.

Trả lời truyền thông tháng 3/2021, McCurdy gây bất ngờ khi tiết lộ lý do ngừng đóng phim là bởi cô "xấu hổ" những vai diễn lúc bé.

"Tôi bỏ dở sự nghiệp để thử sức với nghề viết lách và đạo diễn. Trên thực tế, tôi không muốn làm diễn viên. Tôi ghét bỏ sự nghiệp của mình theo nhiều cách, các vai diễn khiến tôi cực kỳ xấu hổ, chúng sến súa và chẳng đọng lại giá trị gì", McCurdy chia sẻ.

Mara Wilson - nữ diễn viên được yên mến qua phim Matilda (1996) - bỏ nghề vì áp lực dư luận, loay hoay với các phim sau này. Cựu sinh viên khoa Điện ảnh của Đại học New York chuyển sang nghề lồng tiếng, dần lùi vào hậu trường.

New York Times từng xuất bản bài luận cá nhân của ngôi sao nước Mỹ vào năm 2021, trong đó cô kể bị giới tính hóa thời còn là diễn viên nhí. "Những đứa trẻ 10 tuổi gửi thư cho tôi và nói rằng họ yêu tôi. Lúc ấy, tôi nghĩ chỉ đàn ông tuổi 50 mới làm vậy".

Mara Wilson thời đóng phim Matilda (1996) và khi tham gia sự kiện năm 2019. Ảnh: Insider.

Nếu Jake Lloyd từ giã nghề diễn do vấn đề tâm lý, Danny Lloyd - một "Lloyd" khác của Hollywood - xa rời Hollywood vì không còn hứng thú với nghề diễn. "Tôi không tiếc nuối khi quyết định dừng lại. Đóng phim không phải con đường mà tôi cân nhắc", Danny Lloyd tâm sự.

Theo Insider, Danny Lloyd sinh năm 1972, sớm nổi tiếng với vai Danny Torrance - cậu bé sở hữu siêu năng lực trong tác phẩm kinh dị The Shining (1980). Lloyd chỉ tham gia thêm dự án truyền hình Will: G. Gordon Liddy vào năm 1982, trước khi mất hút trên màn ảnh từ khi 9 tuổi.

Lloyd hiện là giáo sư sinh học ở Kentucky. Anh đã kết hôn và có 4 người con.

Từ bỏ phim ảnh

Từ sau bộ phim Curly Sue (1991), Alisan Porter chú yếu tập trung vào ca hát. Cô là một trong những thí sinh xuất sắc của chương trình The Voice mùa thứ 10.

Mary-Kate và Ashley Olsen từng "đánh cắp" trái tim khán giả qua series Full House. Tới cuối năm 2000, cặp chị em song sinh cho hay họ được nuôi dạy để trở thành những người sống đơn giản, kín tiếng thay vì là nhân vật của công chúng.

Chị em Mary-Kate và Ashley Olsen có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp thời trang. Ảnh: People.

Theo South China Morning Post, quyết định này đúng với Mary-Kate và Ashley Olsen. Họ ngừng diễn xuất để xây dựng đế chế thời trang riêng, đạt được những thành quả vượt cả sự mong đợi.

Năm 2006, Mary-Kate và Ashley Olsen thành lập thương hiệu thời trang xa xỉ The Row. Mỗi năm, doanh thu của The Row dao động từ 100 đến 200 triệu USD . Trang phục của thương hiệu do chính cặp chị em nổi tiếng thiết kế đã được nhiều ngôi sao yêu thích như Angelina Jolie, Rihanna, Taylor Swift, Michelle Obama, Zoe Kravitz, Gigi Hadid...

Với việc kết hợp thu nhập từ kinh doanh và thời trang, Mary-Kate và Ashley Oslen có giá trị tài sản ròng ước tính 500 triệu USD .

Insider cho biết Kay Panabaker vừa học vừa đóng phim năm 13 tuổi. Với khán giả Mỹ, hình ảnh cô bé Nikki năng động trong Summerland và Jenny ở Fame đã trở nên quá quen thuộc. Cô tham gia lồng tiếng cho phim hoạt hình Beverly Hills Chihuahua 3 trước khi ngừng hẳn hoạt động nghệ thuật.

Hiện nay, người đẹp sinh năm 1990 là nhà động vật học ở Vương quốc động vật của Disney. Cô từng có bằng cử nhân khoa Nghiên cứu động vật ở Đại Học California, Los Angeles (UCLA).