Ngã rẽ của 5 minh tinh từng dự thi Hoa hậu Hàn Quốc

Năm 1995, ở đỉnh cao sự nghiệp, Go Hyun Jung kết hôn với Lee Byung Chul - cháu trai chủ tịch tập đoàn Samsung. Thời điểm đó, cô được truyền thông Hàn gọi là "cô dâu của đế chế Samsung". Nữ diễn viên được xem là nguyên bản của nhân vật Hi Soo (do Lee Bo Young đóng trong Mine) - nàng dâu trong gia đình tài phiệt luôn bị dè bỉu vì xuất thân diễn viên.