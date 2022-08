Nga phản đối tuyên bố chung về vũ khí hạt nhân tại Liên Hợp Quốc

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc được thả sau cáo buộc hiếp dâm

Dù phải đối mặt với cáo buộc cưỡng hiếp, một nhà ngoại giao của Liên Hợp Quốc được cảnh sát New York trả tự do với lý do người này có quyền miễn trừ ngoại giao.