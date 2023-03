Nga nói sẽ tìm kiếm mảnh vỡ UAV Mỹ rơi tại Biển Đen

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev ngày 15/3 tuyên bố Moscow có kế hoạch tìm kiếm mảnh vỡ chiếc máy bay không người lái (UAV) Mỹ rơi tại Biển Đen hôm 14/3.

Một UAV MQ-9 Reaper của Mỹ hoạt động tại Afghanistan. Ảnh: Không quân Mỹ/NBC News.

“Tôi không rõ chúng tôi có thể thu hồi được (các mảnh vỡ) hay không, nhưng đây là điều cần làm. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm vậy. Đương nhiên, tôi hy vọng vào thành công”, ông Patrushev nói trên truyền hình, theo Reuters.

Ông Patrushev cũng chỉ trích sự hiện diện của chiếc UAV tại khu vực.

Phát ngôn của thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga được đưa ra sau khi người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby nói trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN rằng máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ vẫn chưa được trục vớt và có thể sẽ không bao giờ được trục vớt do độ sâu của vùng biển nơi nó rơi xuống.

"Chiếc máy bay vẫn chưa được trục vớt", ông Kirby nói. "Tôi không chắc rằng có thể trục vớt. Cihếc máy bay rơi xuống Biển Đen, vùng nước rất sâu".

Hôm 14/3, giới chức Mỹ cáo buộc máy bay phản lực Su-27 của Nga đã va vào cánh quạt một chiếc máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ tại vùng biển quốc tế ở Biển Đen, khiến nó không thể hoạt động và bị rơi.

Quân đội Mỹ nói hai máy bay Su-27 của Nga đã có hành động đánh chặn và bay phía trước chiếc UAV một cách không an toàn. Sau khoảng 30-40 phút, một trong hai máy bay phản lực đã va chạm với UAV.

Trong khi đó, phía Nga tuyên bố chiếc máy bay không người lái kể trên đã bị các phương tiện kiểm soát không phận của Nga phát hiện gần bán đảo Crimea - nơi Moscow tuyên bố sáp nhập từ năm 2014. Theo Moscow, chiếc UAV đã tự mất độ cao và rơi xuống mặt nước.

"Máy bay Nga không sử dụng vũ khí trên khoang, không tiếp xúc với UAV và đã trở về sân bay an toàn", TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga.