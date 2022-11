Nga - Mỹ tạm dừng đàm phán hạt nhân

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Nga đã tạm dừng cuộc đàm phán thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa 2 nước, dự kiến được tổ chức tại Ai Cập từ ngày 29/11, CNN đưa tin.

Cuộc gặp vào hôm 29/11 có tính chất quan trọng trong việc duy trì hoạt động của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START Ảnh: New York Times.

"Mỹ và Nga dự kiến tổ chức một cuộc gặp của Ủy ban Tham vấn (BBC) của Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START tại thủ đô Cairo của Ai Cập vào hôm 29/11. Phía Nga đã thông báo cho Mỹ rằng nước này sẽ đơn phương hủy cuộc họp và sẽ đề xuất một ngày khác cho sự kiện này", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào hôm 28/11.

"Mỹ sẵn sàng dời cuộc họp sang thời gian sớm nhất có thể do quá trình thanh sát vũ khí hạt nhân là yếu tố then chốt để duy trì việc thực hiện hiệp ước kiểm soát vũ khí New START", người phát ngôn bổ sung.

Trả lời CNN, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Nga không cung cấp lý do cho việc hủy cuộc họp vào ngày 29/11. Theo đó, Mỹ đã nhận được thông báo "một vài ngày" trước khi cuộc họp diễn ra.

Trả lời hãng tin RIA, Bộ Ngoại giao Nga cho biết cuộc họp đã được tạm hoãn nhưng không cung cấp lý do giải thích cho về quyết định này.

"Cuộc họp của Ủy ban Tham vấn về hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân START giữa Nga và Mỹ trước đó dự định được tổ chức trong khoảng thời gian 29/11-6/12 sẽ không diễn ra theo khung thời gian dự kiến. Cuộc họp đã được dời sang thời gian khác", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Theo Sputnik, hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START được Nga và Mỹ ký kết vào năm 2010. Văn kiện này có mục tiêu cắt giảm một nửa phương tiện phóng tên lửa hạt nhân của 2 quốc gia.

Hiệp ước này lẽ ra hết hiệu lực vào năm 2021, tuy nhiên Moscow và Washington đã thống nhất kéo dài hiệu lực của văn kiện này thêm 5 năm mà không cần đàm phán lại các điều khoản của thỏa thuận.