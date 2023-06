Neymar xin lỗi bạn gái vì ngoại tình

"Anh đã phạm sai lầm. Anh có lỗi với em. Anh mắc sai lầm hàng ngày, cả trong lẫn ngoài sân cỏ, nhưng luôn giải quyết chúng. Tất cả những điều này đã ảnh hưởng đến một trong những người đặc biệt nhất cuộc đời anh, người phụ nữ mà anh mơ ước được đi theo bên cạnh, mẹ của con anh", Neymar viết trên trang cá nhân.

"Bru, anh xin lỗi vì những sai lầm, vì lời xin lỗi công khai vô ích này. Nhưng anh cảm thấy mình có nghĩa vụ phải lên tiếng công khai khi một vấn đề riêng tư đã được nhiều người biết đến. Anh không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu không có em", tiền đạo PSG chia sẻ thêm.

Neymar khẳng định sẽ cố gắng để cải thiện mối quan hệ: "Anh không biết liệu chúng ta có hạnh phúc sau này nhưng em chắc chắn là lý do để anh luôn cố gắng. Tình yêu của hai ta dành cho con sẽ chiến thắng. Tình yêu giữa chúng ta sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn. Anh yêu em".

Động thái xin lỗi của Neymar xuất hiện khi báo chí thế giới tung tin Bruna Biancardi, bạn gái cầu thủ người Brazil, đặt ra 3 quy tắc trong trường hợp ngôi sao này có quan hệ ngoài luồng. Đầu tiên, Neymar phải kín đáo. Hai điều kiện còn lại là anh phải dùng bao cao su và không được hôn lên miệng các cô gái khác.

Ngoài tài năng trên sân cỏ, Neymar còn nổi tiếng với sự đào hoa. Đời sống tình cảm của anh được đánh giá rất phức tạp. Cầu thủ sinh năm 1992 thường xuyên bị phát hiện nhắn tin với nhiều cô gái cùng lúc. Năm ngoái, ngôi sao đang khoác áo PSG còn công khai đi chơi cùng bạn gái cũ Bruna Marquezine ở Miami.

