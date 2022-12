Neymar viết tâm thư cho HLV Tite

"Trước khi làm việc chung, chúng ta đối đầu nhau rất nhiều. Tôi từng khó chịu với thầy vì thầy luôn tổ chức một đội để đánh bại tôi và nói xấu về tôi. Nhưng định mệnh cũng thật hài hước, nhỉ?", Neymar mở đầu bức tâm thư cho HLV Tite.

"Tôi biết thầy là một HLV giỏi, nhưng ở góc độ một con người, thầy còn tốt hơn rất nhiều. Thầy gặp tôi và hiểu rõ tôi, đó là điều rất quan trọng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy vì mọi thứ, vì tất cả lời khuyên mà thầy đã cho chúng tôi. Thầy sẽ luôn là một trong những HLV giỏi nhất mà tôi từng làm việc cùng", Neymar viết.

Bên cạnh đó, Neymar cũng bày tỏ sự nuối tiếc khi chưa thể cùng HLV Tite vô địch World Cup. Anh chia sẻ: "Chúng ta có những khoảnh khắc tuyệt vời nhưng cũng trải qua những giây phút khiến chúng ta đau đớn trong thời gian dài. Thầy xứng đáng giành được chiếc cúp này và chúng ta đều xứng đáng vì cố gắng rất nhiều".

Sau khi thất bại trước Croatia ở tứ kết World Cup 2022, HLV Tite từ chức. Ông dẫn dắt tuyển Brazil ở hai kỳ World Cup gần nhất nhưng đều không thể vượt qua vòng tứ kết.

Trong 81 trận dẫn dắt tuyển Brazil, thành tích của Tite là 60 trận thắng, 15 trận hòa và 6 trận thua, ghi 174 bàn và thủng lưới 30 lần. Danh hiệu duy nhất ông có được cùng đội tuyển quê nhà là chức vô địch Copa America năm 2019.

Đến lúc này, chiếc ghế HLV trưởng của tuyển Brazil vẫn còn bỏ trống và Liên đoàn Bóng đá Brazil đang gấp rút tìm người thay thế.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019