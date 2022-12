Neymar trả tiền để Richarlison xóa hình xăm trên lưng

Theo Globo Sport, Daily Star, Neymar được cho là đã gửi cho Richarlison khoảng 26.000 bảng để yêu cầu đồng đội xóa hình của anh trên lưng.

Trước đó, Richarlison đã xăm gương mặt của bản thân và Neymar, Ronaldo de Lima. Hành động của tiền đạo đang khoác áo Tottenham vấp phải nhiều ý kiến phản đối.

"Như thể Richarlison và Neymar vừa vô địch World Cup vậy", một CĐV chỉ trích. Đồng quan điểm, người hâm mộ thứ 2 cho biết: "Richarlison không thể sánh ngang với Neymar, chứ chưa nói đến Ronaldo de Lima". "Việc xăm hình một người đồng đội lên lưng quả thật rất kỳ quặc", CĐV thứ 3 nhận xét.

Richarlison là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Brazil tại World Cup Qatar 2022 với 3 trong số 8 bàn thắng. Tuy nhiên, thất bại trong loạt sút luân lưu trước Croatia ở vòng tứ kết đã chấm dứt giấc mơ vô địch thế giới của Richarlison.

Sau khi "Selecao" bị loại, Richarlison đã suy sụp khóc rất nhiều. Thậm chí, một số nguồn tin tiết lộ tiền đạo sinh năm 1997 còn quên cùng đồng đội ra sân bay để về nước. Ngoài ra, CĐV cũng chia sẻ hình ảnh Richarlison với đôi mắt ngấn lệ, đứng bám vào hàng rào để gửi lời xin lỗi người hâm mộ Brazil.

