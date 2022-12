Neymar: 'Tôi chết lặng trong 10 phút'

"Tôi hoàn toàn suy sụp. Đây chắc chắn là thất bại khiến tôi tổn thương nhất. Sau tiếng còi mãn cuộc, tôi chết lặng trong 10 phút và không thể ngừng khóc. Nỗi thất vọng này chắc chắn sẽ còn ám ảnh tôi trong thời gian dài", Neymar gửi tâm thư trên trang cá nhân.

"Điều làm tôi tự hào là đồng đội của mình đã cống hiến mọi thứ có thể. Tập thể Brazil xứng đáng có kết quả tốt hơn nhưng đây lại không phải ý muốn của Chúa. Cảm ơn sự ủng hộ, động viên từ các bạn. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vinh quang luôn thuộc về người hâm mộ", tiền đạo sinh năm 1992 nói thêm.

Bài đăng của Neymar nhận hàng triệu lượt tương tác. Ở phía dưới, tài khoản chính thức của huyền thoại Pele cũng động viên hậu bối: "Hãy tiếp tục là người truyền cảm hứng".

Đêm 9/12 (giờ Hà Nội), Brazil, ứng viên số một cho chức vô địch World Cup, gục ngã trước Croatia ở loạt luân lưu. Trong cả 4 kỳ World Cup gần nhất, "Selecao" đều ôm hận trước một đối thủ châu Âu. Thất bại này kéo theo việc HLV Tite phải từ chức.

Về phía Neymar, anh phủ nhận thông tin sẽ giã từ sự nghiệp quốc tế. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1992 cho biết không đảm bảo trước điều gì. Anh sẽ dành thời gian để suy nghĩ trước khi thông báo với người hâm mộ.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

