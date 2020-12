Neymar, Son không có tên trong đội hình tiêu biểu 2020

Robert Lewandowski (tiền đạo cắm): Trong năm 2020, không cầu thủ nào để lại dấu ấn đặc biệt như Lewandowski. Anh là chủ nhân của danh hiệu The Best 2020 (cầu thủ hay nhất năm do FIFA bình chọn). Mùa trước, Lewandowski ghi đến 55 bàn cho Bayern. Mùa này, chân sút người Ba Lan đã ghi 18 bàn sau 17 trận.