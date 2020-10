Neymar sẵn sàng đối diện những lời chỉ trích

Hai đường kiến tạo thành bàn trong trận đấu với Dijon cho thấy Neymar đang dần thay đổi. Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ để làm câm lặng những lời chỉ trích nhắm vào anh.

Có lẽ không nhiều người nhận ra điều này: Lần hiếm hoi trong sự nghiệp của mình, Neymar có số kiến tạo còn nhiều hơn bàn thắng. Trải qua 5 trận mùa này, Neymar đã 4 lần kiến tạo cho đồng đội và ghi 2 bàn thắng.

2 trong số 4 kiến tạo của anh đến ở trận gặp Dijon. Đó là trận đấu mà PSG được gặp đội bét bảng và nhiều người nghĩ Neymar sẽ tận dụng để phô diễn các kỹ năng. Tuy nhiên, anh lại ghi dấu ấn ở 2 pha kiến tạo để Moise Kean và Kylian Mbappé ghi bàn.

Lần hiếm hoi trong sự nghiệp, Neymar có số kiến tạo nhiều hơn bàn thắng. Ảnh: Psgtalk

Neymar phải là thủ lĩnh

Sau thất bại gây sốc của PSG trước Man United tại Champions League, cây bút Jonathan Liew của tờ The Guardian viết một bài dài ca ngợi Bruno Fernandes trong trận Champions League đầu tiên cầu thủ này đeo băng đội trưởng Man United. Liew coi màn trình diễn của Bruno là “những gì Quỷ đỏ đang cần”.

Khen Bruno, nhưng Jonathan Liew lại không quên “cà khịa” Neymar khi cho rằng đôi khi định nghĩa về cầu thủ lớn không nằm ở chuyện anh ta giỏi đến mức nào, mà là cầu thủ đó có làm đúng những gì đội bóng cần hay không. Bruno đã làm điều mà MU cần: ghi bàn và tổ chức trận đấu. Còn Neymar, kể cả có chơi bóng ở đẳng cấp khác so với các đồng đội ở PSG, thì vẫn không làm được những điều mà đội bóng thủ đô Paris cần.

PSG cần gì? Kể từ khi bắt đầu trở thành đại gia lắm tiền, PSG thống trị Lique 1 và quyết định chi 222 triệu euro để đưa Neymar về là để hướng đến đỉnh vinh quang tiếp theo: vô địch Champions League. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể vô địch. Và theo phản xạ tự nhiên, các fan của PSG đồng loạt hướng ánh mắt cầu cứu về Neymar.

Rất nhiều người cho rằng những đóng góp của Neymar cho PSG ở sân chơi Champions League là chưa đủ.

Neymar bị báo chí Anh công kích khá nhiều sau trận thua Man United mới đây. Ảnh: Football365

Chúng ta có con số chứng minh cho điều này. Tại Lique 1, hiệu suất ghi bàn của Neymar là 0,9 bàn/trận, trong khi đó hiệu suất của anh ở Champions League là 0,5 bàn/trận. Điều quan trọng hơn cả là cứ khi nào PSG cần Neymar, anh lại vắng mặt, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Chúng ta lấy Champions League mùa trước làm ví dụ. Neymar vắng mặt cả 4 trận đầu của PSG tại Champions League vì án treo giò và chấn thương gân kheo. PSG toàn thắng cả 4 trận đó, trong đó có thắng lợi 3-0 trước Real Madrid.

Neymar trở lại đúng trận lượt về gặp Real. Anh tịt ngòi, còn PSG chỉ có 1 điểm. Sau đó, Neymar đều đặn ghi bàn hoặc kiến tạo trước những đối thủ như Galatasaray, Atalanta, RB Leipzig trong hành trình PSG tiến vào chung kết. Ở trận đấu gặp Bayern, ngôi sao người Brazil lại tịt ngòi.

Câu chuyện tương tự cũng đến ở Champions League mùa 2017/18. Neymar ghi bàn trong 5 trận Champions League liên tiếp rồi tịt ngòi đúng 3 trận gặp Bayern và Real (lượt đi và về). Vì thua 3 trận đấu đó, PSG bị loại khỏi giải đấu từ vòng 1/8.

Thoát hình ảnh cầu thủ lớn ở trận nhỏ

Giới chuyên môn vẫn đang định kiến về Neymar chỉ là cầu thủ lớn ở những trận đấu nhỏ. Họ cho rằng Neymar đang ghi bàn ở những trận đấu mà kể cả anh không ghi bàn, thì PSG vẫn có những cầu thủ khác có thể làm điều đó, nhưng lại tịt ngòi ở những trận mà PSG cần tố chất ngôi sao của anh để chiến thắng.

Tất nhiên, tố chất ngôi sao không hẳn chỉ được quy ra thành bàn thắng, mà như quan điểm của cây bút Jonathan Liew là “đóng góp đúng những gì câu lạc bộ cần”. Trên thực tế, PSG có khá nhiều ngòi nổ như Mbappe hay Di Maria. Điều họ cần ở Neymar là khả năng tổ chức, vai trò của người thủ lĩnh về cả chuyên môn lẫn tinh thần trên sân.

Neymar cần thể hiện tố chất của thủ lĩnh nhiều hơn nữa. Ảnh: Getty

Đó là những gì chúng ta vừa thấy ở Sergio Ramos trong trận El Clasico. Ramos dùng sự tinh quái của mình để tạo nên bước ngoặt khi thế trận rơi vào trạng thái giằng co. Đó cũng có thể là những sự khích lệ về mặt tinh thần như cách mà Roy Keane hay Patrick Vieira năm xưa thể hiện tại Man United và Arsenal.

Neymar nên nhớ anh tách khỏi Barcelona vì không muốn sống dưới cái bóng của Lionel Messi. Anh muốn được thế giới thừa nhận ở đẳng cấp ngang tầm với Messi, muốn được tập thể tôn vinh, tung hô như cách mà Barcelona dành cho Messi hay Real từng dành cho Cristiano Ronaldo.

Khi cảm thấy bế tắc, hãy nhớ về lý do mà ta bắt đầu. Đó là triết lý có sức lan tỏa và Neymar nên giữ lấy câu này. Để có thể đứng ở tầm vóc của Messi so với Barca hay Ronaldo so với Real, thì Neymar phải làm được những điều mà không cầu thủ PSG nào làm được.

Có thể đó chỉ là những khoảnh khắc hy sinh vai trò của mình làm nền cho đồng đội ghi bàn, những thời khắc tỏa sáng khi tất cả đều không biết làm cách nào để tỏa sáng. Chỉ có thế Neymar mới thật sự khiến những kẻ chỉ trích nhắm vào anh phải câm lặng.