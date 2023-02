Neymar dự hai giải poker sau khi thua Champions League

Theo Lefigaro (Pháp), một tín đồ poker như Neymar đã không bỏ lỡ cơ hội khi được mời dự giải poker châu Âu (European Poker Tour) tổ chức tại Paris. Vòng loại diễn ra trong hai ngày, bắt đầu từ 15/2 và kết thúc vào đêm 16/2.

Sau khi tham gia giải Freezeout với mức 1.100 euro và bị loại, Neymar chơi tiếp giải đấu Mystery Bounty với mức 1.200 euro và đang tiếp tục thi đấu.

Antoine Saout, một tay chơi poker chuyên nghiệp, đã đăng bức ảnh selfie có mặt Neymar trong lúc thi đấu lên trang cá nhân hôm 15/2. Cây viết Amaury Lebeault của tạp chí Dijon Beaune (Pháp) cho rằng đây không phải hành động sáng suốt của Neymar khi PSG đang trong giai đoạn thi đấu căng thẳng và vừa bại trận quan trọng ở Champions League.

Trước đó sau thất bại 0-1 cùng PSG trước Bayern ở trận lượt đi vòng 16 đội UEFA Champions League, Neymar đã đăng một bức ảnh của mình dưới chiếc áo đấu của PSG với thông điệp: "Cùng nhau đứng lên, PSG".

Ngược lại với Neymar, Kylian Mbappe đăng bức hình động viên toàn đội, anh kêu gọi các cầu thủ cần giữ gìn sức khỏe và mau chóng hồi phục để hướng đến các trận tiếp theo của PSG. Nhà báo kiêm poker thủ Daniel Riolo, đã coi động thái này của Mbappe như một cuộc tấn công nhằm vào Neymar.

Chơi poker là một trong số thú vui ngoài đời của Neymar để giải tỏa áp lực sân cỏ. Hồi đầu năm 2022, trong thời gian điều trị chấn thương, ngôi sao Brazil dự giải poker Winter Series 40-H và thắng hơn 23.000 USD tiền thưởng.

