Neymar bị tố tán tỉnh cặp song sinh hot girl bóng chuyền

Hai VĐV bóng chuyền người Brazil Key Alves và Keyt Alves đang trở thành tâm điểm chú ý khi tiết lộ đã từ chối lời tán tỉnh của ngôi sao PSG, Neymar.

Theo tờ Marca, Key Alves chia sẻ rằng Neymar nhắn tin với cả hai chị em trên Instagram và hy vọng họ sẽ không nói với nhau về điều đó.

Mỹ nhân trẻ thẳng thắn: “Anh ấy đang trò chuyện với chị gái song sinh của tôi, trước khi cô ấy có một mối quan hệ khác. Sau khi cô ấy bắt đầu hẹn hò với người khác, anh ấy dừng lại. Sau đó anh ấy làm gì? Anh ấy chuyển sang nhắn tin với tôi như thể chưa có chuyện gì xảy ra".

"Tôi chuẩn bị kết thúc câu chuyện, không muốn nói gì thêm với anh ấy nữa thì anh ấy rủ cả hai chị em tôi đi chơi. Bạn có biết anh ấy nói gì không? Đại khái là anh ấy muốn có cả hai chúng tôi”, Key tiết lộ thêm.

Cặp song sinh nhà Alves rất nổi tiếng ở Brazil và có lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội. Đặc biệt, Key tuyên bố cô là vận động viên bóng chuyền được theo dõi nhiều nhất trên thế giới với 7,9 triệu người. Còn Keyt cũng có lượng người hâm mộ nhất định với 1,8 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Lùm xùm xung quanh Neymar hiện vẫn là lời từ một phía Key Alves và chưa được kiểm chứng. Cũng có những luồng ý kiến cho rằng, bên ngoài công việc chính là VĐV bóng chuyền, Key còn là người mẫu trên các trang web “mát mẻ”. Và cô nàng cũng từng dính tới nhiều scandal tình ái tại Brazil. Vậy nên, câu chuyện cô chia sẻ vẫn cần phải kiểm chứng thêm.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.