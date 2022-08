Next Travel tài trợ chính cho giải vô địch U15 Quốc gia 2022

Nhà tài trợ chính của vòng chung kết giải vô địch bóng đá U15 Quốc gia 2022 đã lộ diện.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Next Media phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia. Ngoài ra, giải đấu còn nhận được sự đồng hành của VTVCab khi trở thành đối tác truyền thông truyền hình.

Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF tin tưởng VCK U15 quốc gia 2022 sẽ tiếp nối thành công của những mùa trước, là sân chơi hữu ích cho các cầu thủ trẻ cọ xát, rèn luyện tài năng, tích lũy kinh nghiệm cho hành trình hướng tới sự nghiệp thi đấu bóng đá chuyên nghiệp.

Giải U15 Quốc gia 2022 sẽ được tổ chức tại Gia Lai. Ảnh: BTC.

12 đội bóng giành quyền tham dự Vòng chung kết (VCK) giải U15 quốc gia năm nay gồm U15 Viettel, Hà Nội, SLNA, Huế, PVF, Nam Định, HAGL, Đắk Lắk, TP.HCM, Long An, Đồng Tháp và Cần Thơ.

VCK U15 quốc gia 2022 sẽ được tổ chức tại sân vận động Pleiku, Gia Lai từ 8/8 đến 22/8. Các đội sẽ được chia làm 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn 3 đội nhất, 3 đội xếp thứ nhì và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Từ vòng này trở đi, nếu sau thời gian thi đấu chính thức mà trận đấu có tỷ số hòa thì hai đội sẽ thi đá luân lưu để xác định đội thắng.

Các trận đấu của giải U15 Quốc gia 2022 sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của VTVCab như: On Sports, On Football... Ngoài ra, Next Media cũng sẽ thực hiện truyền hình trực tiếp các trận đấu trên nền tảng mạng xã hội.

VCK giải U15 Quốc gia 2022 đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện từ phía CLB HAGL cùng các cơ quan hữu quan của tỉnh. Với kinh nghiệm đăng cai tổ chức nhiều sự kiện bóng đá trong nước và quốc tế, cùng với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, chủ nhà HAGL quyết tâm tổ chức thành công giải vô địch U15 Quốc gia.