Theo giám đốc điều hành ADOR, nhóm nhạc NewJeans được trả lương sớm vì đạt được nhiều thành tích tốt ở mảng nhạc số và đạt doanh số bán album cao.

Trong chương trình You Quiz on the Block phát sóng trên kênh tvN ngày 14/12, Giám đốc điều hành ADOR - Min Hee Jin - chia sẻ nhóm nhạc nữ NewJeans được trả lương chỉ sau 2 tháng ra mắt.

Theo Min Hee Jin, NewJeans đạt nhiều thành tích ở các mảng, do đó công ty đã trả thù lao cho các thành viên sau khoảng thời gian ngắn hoạt động.

“Vì NewJeans có thành tích tốt về mảng nhạc số cũng như doanh số bán album nên chúng tôi trả lương cho các thành viên chỉ sau 2 tháng tính từ ngày nhóm ra mắt”, Min Hee Jin giải thích.

Xuyên suốt chương trình, nữ giám đốc luôn dành ánh nhìn trìu mến cho nhóm nhạc tân binh. Cô nói trong niềm tự hào: “Cảm giác thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy như mình đã sinh con. Những đứa trẻ khiến tôi bật khóc vì xúc động”.

NewJeans đạt nhiều thành tích tốt chỉ sau 2 tháng ra mắt. Ảnh: Insight.

Thành viên Minji cho biết cô đã mua quà tặng bố mẹ sau khi nhận lương. Trong khi đó, em út Hyein tự thưởng cho bản thân chiếc móc khóa có giá 90.000 won.

Kể từ khi ra mắt, NewJeans đạt nhiều thành tích ấn tượng. Album debut NewJeans của nhóm đạt 311.271 bản tiêu thụ chỉ sau một tuần. Trước NewJeans, chưa một nhóm nhạc nữ tân binh nào trong lịch sử Kpop đạt được con số này.

Bên cạnh đó, 3 ca khúc Attention, Hype Boy và Cookie cũng lọt bảng xếp hạng Melon Daily Chart. Đặc biệt, bài hát Attention đạt All-kill Realtime (đứng vị trí thứ nhất trên các bảng xếp hạng thời gian thực) chỉ sau 20 ngày phát hành.

Không dừng lại ở mảng âm nhạc, NewJeans cũng chứng minh được sức ảnh hưởng ở lĩnh vực thời trang. Theo Naver, nhóm được công nhận là biểu tượng xu hướng mới trong ngành thời trang khi được hơn 100 nhãn hàng gửi lời mời hợp tác và xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng như ELLE, Harper's Bazaar hay GQ Korea.

Cuối tháng 10 vừa qua, hãng thời trang cao cấp Gucci tuyên bố thành viên Hannie của NewJeans là tân đại sứ thương hiệu. Gucci tiết lộ với tờ Sports Kyunghang: “Hanni phù hợp với tầm nhìn của Gucci khi đề cao sự đa dạng và thể hiện bản sắc cá nhân".

Ngày 14/12, NewJeans tung trailer của pre-single Ditto. Thông qua đoạn trailer kéo dài 22 giây, người hâm mộ có thể thấy lần này nhóm theo đuổi concept nữ sinh. Màu sắc MV ma mị kết hợp cùng giai điệu trong trẻo nhưng không kém phần rùng rợn tạo cảm giác bí ẩn cho người xem. Ca khúc sẽ chính thức phát hành vào ngày 19/12. Đến ngày 2/1, NewJeans tiếp tục ra mắt single album OMG.